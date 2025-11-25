Llamamiento de la Junta en Cádiz por el 25N: 'No niegues, no normalices, no disculpes'

La Junta de Andalucía llama este 25N a no normalizar ninguna expresión de violencia que puedan sufrir las mujeres. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, presidió el acto institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre. El acto tuvo lugar a las puertas de la Delegación del Gobierno andaluz de Cádiz. La campaña institucional de este año, promovida por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, bajo el lema 'No niegues, no normalices, no disculpes', contrapone las violencias más evidentes con otras que pueden pasar inadvertidas, dando visibilidad a todas esas formas de violencia de género que se disfrazan de amor o celos.

Desde el Gobierno andaluz se sigue trabajando permanentemente, desplegando importantes esfuerzos en materia de sensibilización contra la violencia de género destinados a adolescentes y jóvenes en Andalucía, donde la educación es una herramienta fundamental. “El final de la violencia machista será la mayor conquista social compartida por hombres y mujeres”.

La alumna del colegio Nuestra Señora del Carmen de Cádiz, Marta Nuche, de 4º de ESO, dio comienzo a la lectura con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A continuación tomó la palabra la coordinadora provincial de IAM, Blanca Merino. Finalizó la lectura el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón.

Al acto asistieron varios delegados territoriales de la Junta de Andalucía en la provincia, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, varios miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, de la Diputación Provincial, asociaciones de mujeres de Cádiz y una representación de alumnos y alumnas del CEIP Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas), entre otros invitados.

III Jornadas Provinciales en el ámbito sanitario ante la Violencia de Género

En el marco de las actividades organizadas con motivo del 25-N, la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz acogerá el próximo viernes la tercera edición de las Jornadas Provinciales en el Ámbito Sanitario ante la Violencia de Género. La iniciativa, que ha tenido gran aceptación en años anteriores, se celebrará esta semana en las ocho provincias andaluzas. Están organizadas por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de su Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, las delegaciones territoriales de Sanidad y Consumo y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).

Estas jornadas tienen como finalidad fortalecer el papel del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) en la detección temprana , la atención integral y la coordinación interinstitucional frente a la violencia de género, además de ofrecer un espacio de encuentro, reflexión y formación para los profesionales implicados en su abordaje.