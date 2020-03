La justicia archiva la denuncia por supuestos malos tratos contra Andrés Núñez, ex número 2 del PP provincial y ex concejal de Chiclana

El juzgado número 4 de Chiclana, designado para tratar las denuncias de violencia de género, ha decretado el archivo de la causa abierta por presuntos malos tratos contra el ex concejal del Partido Popular de Chiclana y número 2 provincial del partido, Andrés Núñez. En su momento la Guardia Civil de Chiclana ya archivó la denuncia, que fue interpuesta por una familiar de la supuesta víctima en el cuartel de la Benemérita de la localidad gaditana el pasado 6 de diciembre. En la misma se especificaba que esta mujer presentaba moratones en su cuerpo, pero una vez que la Guardia Civil tomó declaración a la supuesta víctima esta no sólo negó categóricamente los hechos sino que no mostró ninguna marca que pudiera corresponderse con cualquier agresión.

Andrés Núñez ha reconocido este viernes a este medio que "nunca estuve preocupado por el recorrido judidial que pudiera tener la denuncia, porque no había que ser muy experto en derecho para saber que no había nada que hacer. Lo que sí siento es un alivio moral".

Núñez abundó en el hecho de que su pareja "la supuesta víctima, ya negaba la denuncia".

Al preguntarle si piensa volver a la actividad política tras esta decisión de los juzgados indicó que "no. Yo soy del PP, no voy a ir a ningún otro partido, pero la actividad política a corto o medio plazo no va a existir para mí", dijo.

Además, agradeció lo bien que "mis compañeros de partido se han portado en momentos difíciles, tanto al principio como después, cuando han seguido interesándose por mi situación".