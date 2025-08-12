La Junta permite la vuelta selectiva de desalojados por el incendio de Tarifa, que sigue activo

Apertura de los accesos a una de las urbanizaciones de la zona.

Comienzan a llegar buenas noticias desde Tarifa para los centenares de turistas y propietarios que tuvieron que ser evacuados en la tarde del lunes debido a la proximidad de las llamas del incendio declarado en la Sierra de la Plata. Según acaba de adelantar el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, tras analizar la situación actual del estado del fuego, se va a permitir una vuelta selectiva de aquellos que tuvieron que ser desalojados.

En concreto, podrán regresar quienes se hospedan en los hoteles Meliá, Atlántico y Varadero y en las urbanizaciones más altas, como Mar de Plata, Almadraba, Atlanterra-Playa y Jardines de Zahara, al estar ubicados más al sur. Los propietarios y turistas de urbanizaciones como Atlanterra y playa de los Alemanes y el hotel El Cortijo tendrán que esperar aún ya que estas construcciones se encuentran más cercanas al lugar en el que ahora mismo se combaten las llamas con más intensidad.

Sanz ha apuntado que el incendio forestal "sigue vivo y virulento", con "tres focos activos" en el flanco derecho.

En la zona hay trabajando actualmente más de 200 efectivos entre miembros del Plan Infoca y de Bomberos.