La Junta destinará trece millones a colegios e institutos gaditanos dañados por las borrascas

Durante su visita de esta mañana a dos centros en Grazalema, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha anunciando que la Junta destinará una inversión de casi 13 millones de euros a los colegios e institutos gaditanos afectados por el tren de borrascas. Así, Castillo estima que las intervenciones en la provincia pueden elevarse a unas 129, y se extienden a unos 30 municipios, entre los que destacan Algeciras, Jerez de la Frontera, Ubrique, El Puerto de Santa María, San Roque y la capital gaditana.

En concreto, la consejera ha señalado las próximas intervenciones en el municipio de Grazalema, donde se actuará en los centros docentes una vez concluidas las valoraciones técnicas. Según las primeras estimaciones, la inversión rondará los 300.000 euros, destinados principalmente a la reparación de cubiertas y filtraciones.

Por otro lado, ya se han restablecido las rutas de transporte para el alumnado de 2º de Bachillerato y se ha aprobado un refuerzo docente extraordinario. Esta dotación adicional garantizará el acompañamiento pedagógico de los estudiantes de 1º de Bachillerato mientras se solucionan las incidencias en las carreteras.

ORGULLO POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Durante su visita al CEIP Antonio Machado y el IES Sierra de Grazalema, centros que se vieron obligados a suspender la actividad presencial debido al temporal, María del Carmen Castillo quiso subrayar que había que estar muy "orgulloso del alumnado y del profesorado grazalemeños, cuya labor y compromiso en circunstancias tan adversas han sido fundamentales para garantizar los procesos de aprendizaje”.

Desde el año 2019, la Consejería ha destinado más de 142.200 euros a la modernización de los centros educativos de Grazalema, con la dotación de equipamiento y la digitalización de las aulas. Asimismo, a través del 'Plan Mejora tu Centro', se han realizado mejoras para incrementar el confort térmico de los centros educativos y sus instalaciones.

La red de centros docentes en el municipio de Grazalema está compuesta por la Escuela Infantil La Amapola, el CEIP Antonio Machado, el IES Sierra de Grazalema y la Sección de Educación Permanente. En su conjunto, atienden a un total de 178 estudiantes de Infantil y Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Adultos.

MÁS DE 60 MILLONES A NIVEL ANDALUZ

En general, a nivel autonómico, la Junta va a destinar 60,2 millones de euros de recursos propios para reparar las infraestructuras docentes que hayan resultado dañadas a consecuencia de las borrascas de las últimas semanas.

En declaraciones a los periodistas, Castillo ha informado de que, tras el paso del temporal, se han identificado 526 incidencias en la red educativa andaluza. No obstante, ha advertido que esta cifra podría superar las 600, ya que aún quedan casos pendientes de valoración. Asimismo, ha subrayado que la Consejería está actuando con la máxima celeridad en las labores de reparación para garantizar la seguridad de las infraestructuras. De hecho, ha destacado “que el objetivo prioritario de restablecer la normalidad lectiva ya es una realidad, funcionando hoy todos los centros educativos de la comunidad con total regularidad” -la consejera debió olvidar el caso de, por ejemplo, Torre Alháquime, donde los niños siguen dando clases en dependencias municipales-.

Asimismo, Castillo ha detallado la tipología de los daños producidos en los centros andaluces, donde predominan las filtraciones y humedades, así como el deterioro de carpinterías y cerramientos. Igualmente, se han registrado incidencias en las zonas exteriores, principalmente por la caída de arbolado y otras roturas estructurales.

Esta media se enmarca en el Plan 'Andalucía Actúa’ puesto en marcha por la Junta con una dotación de más de 1.780 millones de euros de recursos propios para afrontar la fase de recuperación una vez pasada la emergencia meteorológica. En este sentido, María del Carmen del Castillo ha subrayado que el Gobierno andaluz ha ofrecido una respuesta rápida y eficaz para garantizar la vuelta a la normalidad de los municipios afectados.