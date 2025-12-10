La Junta audita favorablemente la actuación en la fachada norte del Castillo de Chipiona

El delegado de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Chipiona, Pepe Mellado, informó que la actuación realizada en la fachada norte del Castillo ha superado con resultado favorable la auditoría llevada a cabo por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía. La revisión corresponde a la subvención concedida dentro del programa de Municipio Turístico en su convocatoria de 2022.

Según explicó Mellado en una comparecencia pública celebrada en la mañana de este miércoles, las auditorías se realizan de manera aleatoria y, en esta ocasión, el expediente relativo a la intervención en el Castillo ha sido uno de los seleccionados. El delegado señaló que el proceso no ha estado exento de dificultades, ya que fue necesario prorrogar el plazo de ejecución de la subvención en tres ocasiones. No obstante, destacó que el informe favorable supone un reconocimiento al trabajo realizado por el Ayuntamiento.

La actuación ejecutada tuvo un coste de 110.894,74 euros y tuvo como finalidad corregir las patologías existentes en la fachada del edificio, así como garantizar la estabilidad del cerramiento frente a las condiciones meteorológicas propias de la zona donde se ubica este bien patrimonial.

Con la auditoría superada, el Consistorio considera que se reafirma la correcta gestión del proyecto y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la administración autonómica.