Chipiona proyecta un nuevo espacio verde multifuncional para ciudadanos y mascotas

El Ayuntamiento de Chipiona trabaja en un proyecto para acondicionar y poner en valor los terrenos públicos situados en la zona trasera de La Laguna, donde prevé la creación de un parque multifuncional destinado al uso ciudadano y a la convivencia con mascotas. Así lo ha anunciado el alcalde, Luis Mario Aparcero, quien ha informado de que el objetivo es habilitar un área verde con distintos servicios complementarios.

Según explicó el regidor, ya se han llevado a cabo algunas actuaciones preliminares, entre ellas la plantación de olivos y la instalación de un cerramiento perimetral. El proyecto contempla también la construcción de un pequeño kiosco que sirva como punto de encuentro para las familias que visiten el recinto, así como la puesta en marcha de distintas zonas de uso compartido.

Entre las instalaciones previstas figuran una zona infantil, una escuela canina y un espacio específico para el lavado y cuidado de mascotas. La propuesta municipal busca así dotar a la localidad de un área amplia y acondicionada para el esparcimiento, donde puedan convivir actividades familiares y servicios orientados al bienestar animal.

El Ayuntamiento se encuentra actualmente tramitando las autorizaciones pertinentes ante la Junta de Andalucía para continuar avanzando en la ejecución del proyecto.