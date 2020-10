"Soy santero. Me dedico a esto. Lo haré hoy, mañana y toda la vida. Hasta en prisión. Nadie me va a quitar mi religión". Carlos Javier Rojas, más conocido como el Hijo de Satán, admitió este lunes ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz que es un "profesor brujo" que realiza "trabajos espirituales" a personas que quieren prosperar en el amor, la salud o el trabajo. "Yo no hago daño a nadie", aseveró.

El autoproclamado líder de una secta satánica, acusado de estafar más de 450.000 euros con la captación espiritual de personas a las que alojaba en su domicilio de Chiclana, declaró que esas personas contrataban sus servicios voluntariamente. "Les practicaba ritos, baños con corazones de vaca, les echaba las cartas... una serie de trabajos por los que ellos pagaban un precio ya pactado", afirmó. "Un baño costaba unos 60 o 70 euros", ejemplificó.

Sobre las cuantiosas donaciones recibidas por algunos de sus "clientes", Rojas explicó que también fueron aportaciones voluntarias. "La gente estaba contenta con mi trabajo y yo las acepté. Eso no es delito. Si nos ponemos así, también sería ilegal que la Iglesia recibiese donaciones de sus fieles". En cuanto al destino que dio a esas importantes sumas de dinero, el Hijo de Satán dijo: "Lo invertí todo en mi dios Satán. Le compré oro, flores, altares... qué tiene de malo eso. He recibido mucho dinero en los últimos años porque tengo muchos clientes, presumo de eso y de mucho más, eso sí, no tengo bienes".

En cuanto a la venta de coches de alta gama adquiridos en Alemania para su posterior venta en España por debajo de su precio en el mercado, Carlos Javier manifestó que se dedicaba a este negocio porque le gustaba. "Era como un hobby. Sabía que los vehículos tenían el kilometraje manipulado, sin embargo, yo no los truqué, no participé en eso".

Asimismo, el Hijo de Satán explicó que nadie lo denunció por la compra-venta de vehículos de lujo. "Los coches se pagaban y se entregaban sin problemas. Fue la Guardia Civil la que incitó a los clientes a querellarse contra mí".

Los otros dos acusados en este caso, Marisa, la ya ex pareja de Carlos Javier, y Mario Abel, su socio en el negocio de los vehículos de alta gama, también prestaron declaración ante el tribunal de la Sección Cuarta. Ella señaló que ayudaba a su entonces pareja en las ceremonias satánicas que se celebraban en su domicilio pero que no participaba en la actividad. Ni hablaba con los clientes ni manejaba dinero, aseguró. Marisa también relató que todas las personas que acudían a su casa no eran coaccionadas ni maltratadas. "Podían entrar y salir libremente del domicilio. Estaban allí porque lo deseaban". Por su parte, Abel, el socio del Hijo de Satán, admitió que gestionó la compra-venta de siete u ocho coches en Alemania para su posterior venta en España, un labor por la que cobró una comisión.