IU se niega a hablar de una posible moción de censura en Conil

No habrá moción de censura en Conil. Y no la habrá porque el partido que en teoría estaría más interesado en ello, porque le permitiría recuperar esta Alcaldía perdida hace tres años, no está por la labor. Así lo ha confirmado el nuevo portavoz municipal de Izquierda Unida (IU), Diego Tamayo, que es más partidario de esperar a que el pueblo hable en las elecciones municipales que se celebrarán en apenas 15 meses.

La opción de una moción de censura en Conil ha cobrado fuerza después de que la alcaldesa de esta localidad, la andalucista Inma Sánchez Zara, destituyera este lunes de todas sus responsabilidades de gobierno a los concejales del PP y de la formación localista Siempre Conil, con quienes venía gobernando desde mediados de 2023.

Esa hipotética moción de censura precisaría de un acuerdo a tres bandas entre IU (el partido que ganó las últimas elecciones municipales aunque lejos de la mayoría absoluta), el PSOE y Siempre Conil. Y aunque estas dos formaciones no verían con malos ojos este posible relevo, para garantizar la gobernabilidad en un municipio que ha pasado a estar gobernado solamente por los cinco concejales de AxSí, en IU no están muy por la labor. “Si sumáramos con el Partido Socialista sería diferente, pero al necesitar de una tercera fuerza para asegurar esa votación ya todo se complica más”, reflexiona Diego Tamayo, que hace pocos meses relevó al frente de IU al ex alcalde Juan Bermúdez.

Tamayo, que ha superado ya una década como concejal, muestra su preocupación por la inestabilidad que, afirma, ha existido en el gobierno de Conil en estos tres años y que ahora considera que se va a ver acrecentado. Pero la solución no cree que pase por una moción de censura sino “por que los vecinos de Conil hablen el año que viene”.

Mientras tanto, afirma que IU pone a disposición de la alcaldesa “nuestro proyecto de futuro para Conil, nuestra experiencia de 28 años en el gobierno y nuestra ilusión” para ayudar a solucionar los problemas que tiene esta localidad.

La opción de la moción de censura no era mal vista por el PSOE, que alerta del “descontrol total” que hay ahora en el gobierno de Conil. Juan Cornejo, secretario de Organización de la ejecutiva provincial socialista, opina que la decisión de la alcaldesa de echar del gobierno a concejales de dos partidos diferentes “yo no lo había visto en la vida”. Y tras alertar del riesgo de gobernar con sólo cinco concejales, afirma que el PSOE de Conil “está dispuesto a hablar con todos mirando siempre por el bien del pueblo y para garantizar la estabilidad” en este municipio.

Una reflexión similar hace Sergio Cáceres, portavoz de Siempre Conil, que ve “imposible” que la alcaldesa pueda gobernar con sólo cinco concejales. Sobre la moción de censura, Cáceres anima a IU a dar el paso “y, si lo plantea, nosotros no descartamos nada”. No obstante, ve complicado que esa opción pueda cristalizar “cuando queda poco más de un año para las elecciones”.

El líder de Siempre Conil, hoy integrado en Unidos 100x100, criticó la decisión de la alcaldesa de romper el gobierno “sin dar explicaciones” y además en un momento “en el que encima de la mesa proyectos muy importantes para Conil que nosotros apoyaremos si al final los plantea”.

La dirección nacional de AxSí respalda la decisión de Inma Sánchez

La decisión de la alcaldesa de Conil de quedarse sola en el gobierno cuenta con el respaldo absoluto de la dirección nacional de su partido, Andalucía por Sí (AxSí), que además afirma que los cinco concejales andalucistas “están plenamente capacitados para mantener la gestión y el equilibrio institucional, garantizando el correcto funcionamiento de la administración local”. Es más, desde este órgano de dirección se afirma que la nueva etapa que se abre en el Ayuntamiento de Conil “permitirá incluso agilizar la toma de decisiones y favorecer una información más fluida, lo que se traducirá en una mayor eficiencia en el día a día del Ayuntamiento”.

Sobre los motivos que han llevado a Inma Sánchez Zara a destituir a todos su socios, la dirección nacional de AxSí explica que “resulta inviable sostener un gobierno con un socio que ha llevado a los tribunales a la alcaldesa rompiendo de esta forma cualquier tipo de confianza posible, aun habiéndose resuelto provisionalmente el caso en favor de la primera edil, y con otro que ha incumplido su compromiso con la ciudad, olvidando de forma reiterada a Conil en materia de inversiones desde otras administraciones y protagonizando continuas muestras de deslealtad institucional”, en referencia, respectivamente, a Siempre Conil y al PP.

Y añaden desde la cúpula andalucista que la alcaldesa y AxSí como partido “hemos intentado por todos los medios mantener el acuerdo de gobierno y encauzar la situación”, pero ha sido inviable “por los intereses partidistas y electorales de los otros socios”.