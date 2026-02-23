Los andalucistas rompen el pacto de Gobierno en el Ayuntamiento de Conil

La alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez (AxSí) ha anunciado este lunes que da por finalizado el pacto de Gobierno con PP y los independientes de Siempre Conil, englobados ahora en 100x100. Esta nueva ruptura es un paso más en la amenaza de los andalucistas de romper todos los pactos de Gobierno con el PP. De hecho, el pasado mes de agosto AxSí ya acabó con su acuerdo con los populares en el Ayuntamiento de Villamartín.

En rueda de prensa, la alcaldesa comunicó que el pacto de gobierno entre su grupo (Andalucía Por Sí), el Partido Popular y Siempre Conil ha concluido por "diferencias internas irreconciliables en la forma de gestionar la administración municipal".

Entre estas diferencias está la investigación que contra la alcaldesa abrió la Fiscalía Anticorrupción por dejación de funciones en el control de casas ilegales en el municipio. La primera edil está siendo investigada para esclarecer la supuesta inacción municipal frente a irregularidades urbanísticas detectadas en el pueblo, que cuenta con unas 7.000 viviendas ilegales.

La alcaldesa señaló este lunes que "existen desacuerdos insalvables en cuestiones clave de gestión pública, que han impedido la continuidad de la colaboración política entre los socios de gobierno".

Sánchez indicó igualmente que esta ruptura conlleva cambios en la composición del gobierno local, con posibles nuevos nombramientos o redistribución de áreas de gestión.

A pesar de la ruptura, subrayó la importancia de "garantizar la estabilidad del Ayuntamiento y seguir trabajando por los intereses de la ciudadanía, evitando la parálisis de la gestión municipal". No sec olvidó de reiterar su compromiso "de seguir cumpliendo con los objetivos del programa de gobierno y priorizando los proyectos que beneficien a Conil, aunque ahora con un equipo diferente o reorganizado".