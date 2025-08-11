IU aplaude la lucha “incansable” de Alcalá del Valle para el arreglo de la carretera de Lora

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Jorge Rodríguez, muestra su satisfacción por la aprobación por parte de la Diputación Provincial del arreglo de la carretera Ca-9107, conocida como `carretera de Lora´, y afirma que “la lucha incansable del pueblo de Alcalá del Valle, y como no, de su alcalde, Rafael Aguilera, a la cabeza, ha sido decisivo para lograr que por fin la Diputación atienda esta demanda de tantos años”. El dirigente provincial recuerda que “el pueblo de Alcalá lleva décadas soportando una vía insegura, que no cuenta con alternativa para entrar y salir del pueblo desde la A-384 y que encima ha supuesto un lastre para la importante actividad agrícola del espárrago; así que ahora estamos de enhorabuena, agradecemos al Gobierno provincial que haga justicia con el municipio y felicitamos a todas las alcalareñas y alcalareños por su tesón”.

Por su parte, el responsable de Política Institucional de IU Cádiz y alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, declara que “se trata de una demanda histórica que los vecinos de este pueblo, junto con la plataforma Carretera de Lora, Ya, vienen abanderando desde hace años, y aunque es cierto que se ha ejecutado una nueva variante, este tramo de carretera se encuentra en su estado original con blandones generalizados, rodaduras desgastadas y una peligrosa estrechez en el puente donde no pueden juntarse dos coches”.

De manera concreta, la sesión plenaria de la Diputación de Cádiz de este 30 de julio aprobó por unanimidad la modernización del tramo de la carretera de Lora comprendido entre los puntos kilométricos 5,3 y 8,9, desde la nueva variante de acceso al municipio. Esta iniciativa incluye un nuevo puente en la zona de Pulido, que, según denuncia Aguilera, “venía dificultando el paso a todos los usuarios de esta vía por su estrechez y peligro”.

Explica el alcalde que este nuevo proyecto ya redactado por los servicios técnicos de la Diputación, con un presupuesto de algo más de 2 millones de euros, “mejorará la seguridad y abre nuevas oportunidades económicas en nuestro municipio, donde podrán acceder camiones articulados y de grandes tonelajes que transportan la producción de espárragos y otros productos de la Cooperativa Los Europeos”.

Incide Aguilera en que esta vía “afecta también a la industria del espárrago verde, ya que esta localidad serrana es uno de los mayores productores de espárragos verdes en Andalucía, con una producción cercana al millón de kilos de este producto, muy apreciado por su alta calidad en el mercado nacional e internacional, aunque las últimas campañas se han visto reducido por las inclemencias sufridas por el tiempo adverso”, añadió el regidor.