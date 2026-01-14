El frío de este invierno en Cádiz: parecido a 'Filomena' pero normal en la comparativa

Hace ahora cinco años, temblábamos bajo Filomena. O, más bien, bajo la ola de frío que llegó tras el frente y que nos impactó tanto como para estar temiendo, un lustro después, una sorpresa parecida cada vez que se anuncia la llegada de un "frío polar". Medios y plataformas abusamos de esta especie: "chorro ártico", "nueva Filomena", "nieve de récord".

Desde luego, el episodio -que se alargaría con un escenario de bajas temperaturas del 9 al 13 de enero-, no fue tan tremendo en la provincia. En la capital, las mínimas superaron los tres grados. La temperatura más baja la marcó Grazalema, con -2 grados, seguida por localidades como Olvera, Medina, Jerez o Trebujena, que marcaron -1 grado. En Villamartín, El Bosque, Algodonales, Arcos o Ubrique se llegó a los 0 grados. Localidades como Grazalema, Zahara o Villaluenga, amanecieron nevadas.

Así, las temperaturas que la mítica 'Filomena' dejó en la Sierra fueron similares a las que se vivieron hace poco entorno a Reyes. Los días 6 y 7 de enero, el termómetro en Grazalema marcaría -1,2 y -1,6 grados, respectivamente. Olvera bajó de los 0 grados el día 7 (-0.7), mientras que el Bosque casi llega a los menos dos en la misma jornada (-1.9).

Como dato curioso, y 'Filomena' mediante, el mes de enero de 2021 tuvo un carácter cálido en la provincia de Cádiz -según parámetros de la AEMET-, con una temperatura media, de hecho, muy cálida para la época: 14,3 grados. El pasado diciembre, sin embargo, fue de carácter frío en la provincia, registrando una media de 13,7 grados. Este mes de enero, según las previsiones a medio plazo, podría seguir el mismo patrón.

¿FRÍO EN EL CALENTAMIENTO?

¿Por qué se producen estas mordidas -es la pregunta común- si se supone que vivimos en un calentamiento constante? Primero, la repetida máxima de que clima y tiempo no son lo mismo. Y segundo, porque en meteorología juegan muchísimos factores, a lo que se une la carta de escenarios desconocidos que da el propio cambio climático. En el caso de las escaladas de frío -la nieve caída estos días en Moscú, por ejemplo, se sitúa entre sus cinco mayores registros del último siglo y medio-, los científicos las relacionan con una corriente de chorro débil en el Ártico, afectada por el aumento general de las temperaturas. En vez de tener una condición uniforme, muestra bloqueos y bolsas de aire frío que pueden descender más allá de su altitud convencional.

Nada de esto -con unos niveles récord de temperatura en la superficie del océano, por ejemplo- desdice la inercia del cambio climático. Es parte de ella, en una realidad en que hay que hacer hueco a lo imprevisible -siempre a la hora de hablar del tiempo, y ahora más que nunca-. Si antes podríamos ver un invierno digno de tal nombre una vez cada dos años, recordaban desde la AEMET, ahora se produce una vez cada quince. Cuando sucede, lo asumimos como algo excepcional: la rana flota tan a gusto en su cazo de agua cada vez más caliente.

1957, EL ENERO MÁS FRÍO EN CÁDIZ CAPITAL

El histórico de temperaturas es una referencia asombrosa. Suele decirse que siempre hace más frío en la infancia, y pensamos que quizá es que antes lo vivíamos todo con la intensidad de todas las revoluciones del mundo juntas. Pero en este caso, es así. Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología, en la capital gaditana, la mínima absoluta de un mes de enero lo registró el 27 de enero de 2005, con 0.2 grados -yo tampoco me enteré-. La temperatura media más baja según el medidor de Cádiz en ese mismo mes fue de 10,6 grados, en enero de 1957. La temperatura media más alta en enero fue hace dos años, en 2024, con 15,2 grados: de hecho, fue el 25 de enero de ese año cuando se dio también la temperatura máxima absoluta en el periodo, con 24,1.

Respecto a Jerez, en registros desde 1952, la temperatura mínima absoluta se dio también en enero de 2005, con -5,4 grados; mientras que la temperatura media más baja fue en enero de 1954, con 8,6. La media más alta se daría un año después, en 1955, con 13.5 grados. La ciudad jerezana registraría la temperatura más alta de un mes de enero el día 19 de 2017, con 25.3 grados.

Respecto a Rota, con mediciones desde 1988, el municipio tuvo su mínima absoluta de un mes de enero en el año 2005, con -4,7 grados. La media más baja se dio ese mismo año, con 9,2; y la media más alta, en el 96, con 13,8 grados. Su temperatura máxima absoluta la marcó el 24 de enero de 2024, con 23,9 grados.