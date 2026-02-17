Investigada una mujer en El Puerto de Santa María por amenazar de muerte a una menor en TikTok

La Policía Nacional ha iniciado una investigación contra una mujer en El Puerto de Santa María como presunta autora de un delito de amenazas graves. Los hechos se produjeron tras la publicación de varios mensajes intimidatorios en el perfil de TikTok de una menor de edad.

Los progenitores de la víctima interpusieron la denuncia ante las autoridades al detectar la recepción de diversos mensajes y publicaciones en la plataforma que contenían amenazas de muerte directas y explícitas contra la menor y su entorno familiar.

Según consta en las diligencias practicadas, la presunta autora habría utilizado su perfil para remitir mensajes intimidatorios de forma reiterada, generando en la menor una situación de miedo, angustia e inseguridad tanto para ella como para su familia.

El análisis técnico de la actividad digital y la colaboración con la plataforma permitieron a los agentes identificar a la supuesta responsable, que ha sido puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito de amenazas graves tipificado en el Código Penal.

Las autoridades recuerdan que las amenazas realizadas a través de redes sociales constituyen delito, especialmente cuando afectan a menores de edad, y que el uso de plataformas digitales no garantiza el anonimato ni evita la responsabilidad penal. Asimismo, recomiendan a padres y tutores supervisar la actividad de los menores en redes sociales y denunciar cualquier conducta que pueda poner en riesgo su seguridad.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de los ciudadanos en el entorno digital y continúa trabajando de forma constante para prevenir, investigar y combatir el cibercrimen. Asimismo, agradece la colaboración ciudadana y recuerda que se encuentra a disposición de la población ante cualquier indicio de actividad delictiva en el ámbito digital.