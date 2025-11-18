La Policía Nacional detiene en El Puerto a dos varones por un robo con violencia a un taxista de Cádiz

La Policía Nacional ha detenido en El Puerto de Santa María a dos varones como presuntos autores de un robo con violencia cometido durante la madrugada del pasado sábado contra un taxista de Cádiz. La rápida intervención de agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) permitió no solo la localización y detención de los sospechosos, sino también la recuperación parcial de los efectos sustraídos. Asimismo, durante la investigación se logró esclarecer un segundo hecho delictivo denunciado días antes en la capital gaditana.

Los hechos ocurrieron cuando el taxista, mientras realizaba su servicio habitual, recibió un aviso de su central para recoger a dos personas en una calle de Cádiz. Tras subir al vehículo, uno de los individuos se situó en el asiento delantero y el otro en la parte trasera. Durante el trayecto hacia Valdelagrana, el ocupante del asiento posterior se inclinó hacia adelante y presionó por la espalda al conductor con un objeto punzante que este no pudo identificar, obligándolo a continuar la marcha.

Al llegar a la avenida de las Américas, en El Puerto, los individuos simularon realizar una llamada telefónica y, acto seguido, uno de ellos abrió la guantera del taxi, apoderándose de la recaudación del día y de una riñonera que contenía documentación y efectos personales. Ambos huyeron a la carrera hacia una barriada cercana.

Minutos después, el taxista fue localizado por una patrulla del GAC en estado de gran nerviosismo. Tras recoger su testimonio, los agentes iniciaron una búsqueda por la zona, localizando a dos individuos cuya descripción coincidía plenamente con la facilitada por la víctima. Al darles el alto policial, uno de ellos emprendió nuevamente la huida, introduciéndose en un patio comunitario. En el transcurso de la persecución, un agente resultó lesionado después de que el sospechoso lo empujara violentamente contra una pared. Finalmente, ambos varones fueron reducidos, detenidos y trasladados para su asistencia sanitaria.

Las gestiones posteriores permitieron además relacionar a los detenidos con un segundo delito investigado por la Comisaría de Cádiz. Este hecho, ocurrido el pasado 12 de noviembre, consistió en la sustracción y uso ilícito de un vehículo que posteriormente colisionó. Los sospechosos quedaron igualmente implicados tras ser reconocidos por un testigo, incorporándose la ampliación de diligencias al procedimiento en curso.

Una vez puestos a disposición judicial, la autoridad competente decretó el ingreso en prisión de uno de los detenidos.