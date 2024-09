Sin indemnización de Defensa para el militar asidonense herido en 2011: "Hasta el tratamiento sale de mi bolsillo"

El periplo judicial de lo ocurrido en 2011en las instalaciones militares del Hoyo de Manzanares se cerró doce años después sin responsables de un accidente donde fallecieron cinco militares, dos de ellos infantes de Marina del TEAR, y otros tres infantes resultaron heridos. El tribunal militar decretaba el sobreseimiento definitivo del caso, confimándolo luego el Supremo, pero abría la puerta a una indemnización a las víctimas por parte de Defensa.

La sentencia apuntaba que "los resultados del accidente (muertes y lesiones) no debieron acaecer -cuando explosionó la munición inutil con la que entrenaban para una misión- y en ningún modo tener que soportar los implicados dichas consecuencias". Y además pedía dar cuenta del ditamen a la ministra de Defensa -Margarita Robles- por si, a la vista de los hechos probados, "consideraba pertinente iniciar los trámites legales para la posible indemnización a las víctimas por los daños sufridos en el siniestro investigado, por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración".

Sin embargo, y tras esperar de otros dos años desde entonces, las víctimas no recibirán ninguna indemnización. Al menos es la respuesta ministerial que ha recibido el teniente asidonense José Manuel Candón, uno de los heridos de gravedad en ese accidente, cuya solicitud han resuelto como denegada tras la firma de la responsable de Defensa y tras el informe desfaborable no vinculante del Consejo de Estado.

"Me dicen que indeminizarme sería un quebranto a la estabilidad presupuestaria del Tesoro Público", lamenta el gaditano que ha luchado todo este tiempo en los tribunales y que sienten que le han "tomado el pelo" . Candón recibió varias llamadas -"hasta cuatro" - de la propia ministra Robles, donde asegura que le dio unas pautas para cómo encauzar la solicitud y que su intención era que todo llegara a buen puerto, con una cifra de "unos 50.000 euros por daños morales", una "limosna". El militar albergó esperanzas pero no habrá dinero ni para él ni para sus familiares, su mujer e hijos, "porque me dicen que no es norma indenmnizar a los familiares de un no fallecido cuando sabemos que sí se han hecho en otros casos". "Me castigan a mí y a mis familiares y también es una burla a la sentencia del Supremo y el juzgado militar que reconoce que hay una imprudencia".

El teniente, que ha venido denunciado su situación en los medios de comunicación, cuenta con una pensión de incapacidad, "como si me hubiera pasado esto en mi casa o me hubiera atropellado un coche o tuviera una enfermedad", denuncia. Pero "Defensa cree que con esto ya es suficiente y hasta los medicamentos- los múltiples que tiene que tomar para sus múltiples secuelas, entre ellas para salvar la visión que aún le queda en un ojo- me cuestan a mí el dinero". "El Ministerio no se hace cargo del tratamiento, sale de mi bolsillo", apunta, ya que el ISFAS se abona sólo el 40% de los que incluye la Seguridad Social pero nada de los que no están incluidos.

"Habrá que seguir buscando justicia"

Desde la representación de las víctimas critican "las premisas erróneas" en las que se basó el dictamen no vinculante del Consejo de Estado para fundamentar una denegación de la responsabilidad, y ahora "habrá que buscar justicia en otra jurisdicción". Según el abogado de Candón y otras víctimas gaditanas de este siniestro, Jesús Blanco, habrá que ir lo social y poner en el grito en el cielo para denunciar los hechos ante las instituciones europeas y decir que el Ministerio de Defensa de España facilitó unas prácticas con material obsoleto burlando las normas de prevnción de riesgos laborales y pese a ello entiende que ya están suficientemente resercido con la pensión limitada por le ley que perciben". "De vergüenza", termina.

El teniente asidonense afirma que seguirá "pleiteando donde las fuerzas lleguen... y también el dinero". "La sensación es que estás peleando contra un muro. ¿Me van a decir que no hay dinero?".