Las imágenes de la visita del Rey a la Guardia Civil de Cádiz
Las imágenes de la visita del Rey a la Guardia Civil de Cádiz / Jesús Marín

Las imágenes de la visita del Rey al Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Cádiz

Felipe VI respalda el trabajo del Servicio Marítimo con su visita al Centro de Formación Naval y al nuevo buque 'Duque de Ahumada'

El Rey Felipe VI ha visitado este viernes las instalaciones del Centro de Formación Naval de la Guardia Civil en la Zona Franca de Cádiz en una muestra del reconocimiento del trabajo del Servicio Marítimo del Instituto Armado y su duro trabajo en el litoral de la frontera sur. El Rey se desplazó hasta el nuevo buque océanico de su flota, el Duque de Ahumada, que trabajará en la prevención de la delincuencia transfronteriza o la seguridad marítima entre otras misiones.

