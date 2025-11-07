El Rey Felipe VI respalda el trabajo del Servicio Marítimo con su visita al Centro de Formación Naval de la Guardia Civil

El Rey Felipe VI, a su llegada al Centro de Formación Naval de la Guardia Civil en la Zona Franca de Cádiz.

El Rey Felipe VI ha visitado este viernes las instalaciones del Centro de Formación Naval de la Guardia Civil en la Zona Franca de Cádiz en una demostración más de la vinculación que une a la Casa Real con la provincia gaditana y el respaldo a la dura lucha de la Benemérita en su litoral, frontera Sur de Europa donde, prácticamente a diario, se dan situaciones que ponen en peligro sus vidas mientras luchan contra el narcotráfico o la inmigración ilegal.

Felipe VI estuvo acompañado durante la visita por Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, que fue el encargado de recibirlo a su llegada; y Mercedes González, directora de la Guardia Civil, quien realizó una pequeña introducción de las labores que realiza el Servicio Marítimo del Instituto Armado.

Posteriormente tomó la palabra el teniente coronel, Luis Carlos Guijo, director del centro, para explicar al Rey algunas de las funciones que lleva a cabo un Servicio Marítimo que entró en funcionamiento en 1991 y que desde entonces ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los cuerpos más respetados de toda Europa.

Felipe VI, junto al ministro del Interior, Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. / Jesús Marín

Felipe VI se interesó por conocer más profundamente la labor fronteriza y de control que reliza la Guardia Civil que se enseñan en un centro el referente en formación de todas las especialidades marítimas de la Guardia Civil. Allí se desarrollan los cursos, seminarios y jornadas donde se instruye el personal para adquirir los conocimientos y aptitudes necesarios para desempeñar correctamente las funciones del Servicio Marítimo. Algunos de los cursos que se enseñan en este centro son el de patrón de embarcaciones, mecánico, oficial de abordaje, seguridad marítima, piloto de patrulleras de alta velocidad, curso de natación o el curso de intervención y rescate. Tiene como misión, la especialización para el ejercicio de actividades en áreas concretas de actuación profesional y la ampliación o actualización de los conocimientos y aptitudes requeridos para el ejercicio de la especialidad Marítima. Su visión está orientada a conseguir un marco de excelencia, visible en el cumplimiento de las misiones como policía marítima de la Guardia Civil.

Visita al nuevo buque oceánico Duque de Ahumada

Posteriormente, el Rey se desplazó hasta el nuevo buque océanico, el Duque de Ahumada. Esta nueva embarcación renovará la flota del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Trabajará en la prevención de la delincuencia transfronteriza o la seguridad marítima y participará en misiones humanitarias, rescatando vidas en el mar y ofreciendo apoyo logístico a otras unidades de la Guardia Civil. Además, luchará contra la migración irregular, el narcotráfico o la trata de seres humanos.

El Rey saluda a mandos de la Guardia Civil a su llegada a Cádiz. / Jesús Marín

Tras saludar a su dotación, pasó a la patrullera de media distancia Río Arlanza, desde donde observó un simulacro de persecución a una narcolancha llevada a cabo por la Río Tiétar, una de las más modernas y veloces embarcaciones de la Benemérita, de la clase denominada interceptadoras, y que dio muestra de la versatilidad de sus potentes motores.

El buque oceánico Duque de Ahumada está previsto que forme parte de las embarcaciones del Grupo Marítimo del Estrecho, con base en la Zona Franca de Cádiz, donde ejercerá su vigilancia marítima principalmente por aguas de soberanía española alrededor de la península ibérica y atendiendo a los compromisos adquiridos por España en aguas de soberanía de otros países de la Unión Europea. Asimismo, estará desplegado en misiones de Frontex de la Unión Europea durante 4 meses al año. El nuevo buque de la Guardia Civil supone un hito tecnológico de primer nivel y un importante incremento de las capacidades operativas del Cuerpo en el desempeño de sus funciones en el ámbito marítimo.