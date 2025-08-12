Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana
Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez

Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana

Los servicios de emergencias luchan desde el lunes contra un fuego declarado en Tarifa, el segundo que se registra en la zona en menos de una semana. Como ocurriera en el episodio anterior, el fuerte viento de levante y las altas temperaturas dificultan las labores de extinción de unas llamas que se han acercado peligrosamente a algunas viviendas

Sigue en directo toda la información del incendio en Tarifa

Vanessa Pérez / EFE

12 de agosto 2025 - 09:09

1/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
2/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
3/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
4/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
5/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
6/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / EFE
7/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
8/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
9/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
10/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
11/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / EFE
12/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / EFE
13/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / EFE
14/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / EFE
15/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
16/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / EFE
17/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / EFE
18/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / EFE
19/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / EFE
20/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / EFE
21/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
22/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
23/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
24/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
25/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
26/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
27/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
28/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
29/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
30/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
31/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / EFE
32/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
33/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
34/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
35/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / Vanessa Pérez
36/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / EFE
37/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / EFE
38/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / EFE
39/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / EFE
40/40 Imágenes del incendio de Tarifa, el segundo en menos de una semana / EFE

