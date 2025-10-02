El hombre declarado culpable de asesinar a su madre en El Puerto elude por ahora la cárcel

El hombre al que un jurado declaró el pasado martes culpable de asesinar a su madre, de 88 años de edad, en el domicilio en el que ambos convivían en El Puerto al no prestarle unos cuidados básicos mínimos no entrará en la cárcel por ahora. Así lo ha dictaminado en un reciente auto la magistrada presidenta del tribunal popular después de que la Fiscalía solicitase, al finalizar el juicio, su entrada en prisión provisional.

La jueza recuerda en dicho auto que la fiscal del caso pidió como medida cautelar el ingreso preventivo del acusado al apreciar un riesgo de fuga derivado de la gravedad de las penas que pudieran dictaminarse en sentencia. El Ministerio Público, de hecho, planteó prisión permanente revisable. La Fiscalía alegó además la falta de arraigo laboral y familiar del procesado, así como las dificultades que se habían dado para su citación ante los órganos judiciales durante el procedimiento.

La presidenta del tribunal popular señala en su resolución que los miembros del jurado emitieron un veredicto de culpabilidad y concluyeron que el hijo cometió un asesinato, lo que desembocará en una sentencia condenatoria con "penas de gravedad".

Ahora bien, la magistrada argumenta que el fallecimiento que dio lugar a la incoación de esta causa se produjo en el año 2022 y que el acusado, en libertad desde entonces, no ha eludido la acción de la Justicia, como lo evidencia su comparecencia a las cuatro sesiones del juicio celebrado días atrás en la Audiencia de Cádiz. Del mismo modo, el auto señala que el encausado "carece de ingresos o medios que le permitan sustraerse a la accion de la Justicia".

Por todo ello, prosigue, la medida cautelar interesada por la Fiscalía "no aparece como necesaria, máxime cuando supondría adelantar 'de facto' la firmeza del fallo sin esperar al pronunciamiento del organo competente en el caso de que se recurriera".

Por todo lo expuesto, la jueza desestima la petición del Ministerio Fiscal y determina que no ha lugar a acordar la prisión provisional del encausado.

El jurado determinó el pasado martes que el hombre acusado de dejar morir a su madre, de 88 años de edad, en el domicilio en el que ambos convivían en El Puerto era culpable de asesinato. Tras varias horas de deliberación, los miembros del tribunal popular, integrado por siete mujeres y dos hombres, concluyeron que el procesado desatendió las necesidades más básicas de su progenitora, tales como su alimentación, su higiene y sus cuidados médicos, lo que la llevó a sufrir una desnutrición extrema que acabó por causarle la muerte en marzo de 2022.