Habilitado un semáforo para reabrir al tráfico la N-340 en Vejer, afectada por el temporal

El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera ha informado este jueves 19 de febrero de que se ha procedido a la reapertura provisional de la carretera N-340 a su paso por este municipio, afectada por desprendimientos desde el pasado 4 de febrero, habilitando para ello un carril con tráfico alternativo regulado por semáforos.

En una nota, el Consistorio ha señalado que esta reapertura se ha llevado a cabo tras los estudios geotécnicos y las intervenciones realizadas en los últimos días para reforzar el subsuelo y llevar a cabo las correspondientes catas técnicas que garantizan la seguridad de la vía.

De esta manera, el tráfico en el tramo afectado, entre la rotonda de Cañada Ancha y el acceso a Vejer desde la autovía, se ha habilitado dos semáforos, uno en cada sentido, para regular la circulación, permitiendo así recuperar la conectividad y evitar el exceso de tráfico por las vías principales de Vejer mientras se tramita el contrato que posibilite la actuación integral y definitiva en la zona.

El alcalde de Vejer, Antonio González (PSOE), ha agradecido "la rapidez" en la actuación y la coordinación mantenida durante estos días, manifestando que, "una vez asegurada la vía, se puede garantizar el tránsito de vehículos por la zona con las debidas condiciones de seguridad".

Además, ha trasladado su agradecimiento a la Subdelegación del Gobierno de España por "atender esta importante necesidad" y "haber tenido en cuenta las demandas trasladadas desde el Ayuntamiento y actuar con agilidad para solventar un problema que ha afectado de manera directa a vecinos, empresas y visitantes".