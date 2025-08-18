La habilitación del tercer carril de la AP-4 genera polémica en Cádiz

Cádiz está de moda. Y no lo decimos nosotros. Lo dicen los datos. Según recoge el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), un total de 1.880.000 personas han visitado la provincia en el segundo trimestre del año, lo que supone un 3,5% más de turistas que el año pasado, situándose como la segunda provincia andaluza con más visitantes. Ya se sabe que en Cádiz gusta la gente. Cádiz siempre recibe con los brazos abiertos; pero quizás los brazos de provincia se queden un poco escuetos cuando hay que acoger a esta avalancha que cada verano llega por tierra (carretera y tren), mar (Cádiz sigue liderando la actividad de cruceros en Andalucía) y por aire (el aeropuerto más cercano es el de Jerez, que no destaca precisamente por sus conexiones). En ciertas ocasiones llegar a Cádiz puede resultar una verdadera odisea, especialmente por tierra, con un tren de horarios inciertos y una carretera colapsada durante horas.

Este último problema, el del tráfico soportado entre la AP-4 y la A-471, ya está en vías en solución, al menos aparentemente, con la instalación de un carril dinámico o provisional que vendría a evitar los habituales atascos y los follones veraniegos. Esta medida, puesta en marcha por el Ministerio de Transporte a principios de mes –y que se extiende únicamente entre los kilómetros 41,12 y 44,5 a la altura de las Cabezas de San Juan–, supone convertir el arcén de la carretera en otro carril en sentido Cádiz, ganando un tercer vial que ayude a digerir la gran cantidad de vehículos que quieren llegar a la provincia. “Esta solución se adopta una vez analizadas las diferentes posibilidades y permite realizar un uso más eficiente de las infraestructuras aplicando medidas de gestión del tráfico de uso temporal para incrementos de demanda puntuales”, aseguran desde el Ministerio en una nota de prensa. Por el momento dicha medida no ha resultado ser muy efectiva y, a pesar del sopor vacacional de agosto, las reacciones no se han hecho esperar.

Tráfico en la AP-4 a su paso por Jerez. / Manuel Aranda

“La provincia de Cádiz está olvidada en materia de infraestructuras. Por su características de población, turísticas y geográficas, necesitaría un refuerzo por parte del Gobierno central que no se está haciendo”, asegura el diputado nacional por Cádiz Miguel Sastre (PP), quien actualmente trabaja en una campaña donde se reclama una mejora en las infraestructuras de la provincia gaditana. “El caso de la AP-4 es el más sangrante y el más visual. Esta medida, en concreto, es insegura, ya que la carretera se puede convertir en una ratonera”, afirma Sastre, haciendo referencia al tramo en el que el arcén actúa como tercer carril pero en el que la vía carece de ningún tipo de salida ante cualquier emergencia. “No estamos hablando de una carretera secundaria, sino de una vía principal con muchos caminos, que llega hasta ciudades importantes. Estamos en contra de cualquier tipo de chapuza. No solo no hacen lo que tienen que hacer, sino que lo poco que hacen empeora lo que ya existía previamente”, explica haciendo referencia al Gobierno central. “Pedimos lo mismo para Cádiz que para Sevilla. No tiene ningún sentido poner un carril más solo en Sevilla para luego llegar a Cádiz y que haya otro embudo”.

En la otra cara se encuentra la diputada del PSOE Mamen Sánchez, quien subraya que esta medida se trata de “un elemento provisional ante un embudo importante que se monta no sólo por las personas que quieren llegar a Cádiz, sino también las que van hacia la Costa Noroeste”. “Yo quiero recordar cuántos años nos hemos llevado con los conos puestos en el enlace de Tres Caminos, donde los sábados y los domingos también se colocaban para habilitar otro tercer carril hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez le ha metido mano”, recuerda la diputada gaditana, quien tampoco olvida la liberación de la AP-4. “Como solución provisional está bien a la espera de una obra definitiva, que ya se ha planteado y que conllevará varias fases”. No obstante, Sánchez no ha querido dejar pasar la oportunidad de dirigirse a la Junta de Andalucía “para que se determine de una vez a hacer el desdoble de la A-471, lo que aligeraría mucho y solucionaría problemas”.

Infografía donde queda reflejado la instalación del carril dinámico.

En este último punto coinciden con ella Castor Mejías (alcalde de Marismillas por el partido Con Andalucía-IU), José Solano (alcalde de Las Cabezas de San Juan por IU), José Benito (alcalde de Lebrija por el PSOE), Ramón Galán (alcalde de Trebujena por IU) y Carmen Álvarez (alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda por IU), quienes reclaman de forma conjunta el ansiado desdoble de esta carretera autonómica, conocida en parte por su alto porcentaje de siniestralidad y que soporta diariamente “más de 11.000 vehículos”, que llegan hasta “más de 15.000 a lo largo de los meses de verano”. “La Junta tiene que dar respuesta a estas reivindicaciones que realizamos los alcaldes y alcaldesas de la comarca de la Costa Noroeste, pero sobre todo cumplir con el plan de infraestructura de Andalucía”, indicó José Solano en una rueda de prensa a la que asistieron todos los regidores. “El tiempo pasa y, por desgracia, también van pasando esas vidas que se van quedando en esta carretera. Necesitamos una respuesta urgente por parte de la Junta”, manifiesta Solano mientras hace referencia a esta reivindicación histórica “que se introdujo en el plan de infraestructura de la Junta 2021-2030 y que, a mitad de 2025, todavía no ha dado respuesta y ni un paso para la redacción de ese proyecto tan necesario”. En cuanto a la habilitación provisional del tercer carril el alcalde de Lebrija, José Benito, ha pedido “otro tipo de soluciones que perduren en el tiempo, soluciones estratégicas”.

Por su parte la DGT, que había establecido un plan general de tráfico para este pasado fin de semana recomendaba, especialmente a los camiones, “planificar sus desplazamientos por esta autopista y evitar la circulación en sentido creciente entre Dos Hermanas (Sevilla) y Jerez (Cádiz)”.