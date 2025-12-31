La Guardia Civil recupera una pieza visigoda única en Cádiz, de "incalculable valor histórico"

La Guardia Civil de Cádiz, concretamente la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de Ubrique, ha investigado en el término municipal de Arcos de la Frontera, a una persona por apropiación indebida de una pieza visigoda única en la provincia de Cádiz, con un alto valor arqueológico y que el investigado poseía con fines ornamentales. La pieza en cuestión se trata de un 'tenante' o 'ara' de altar de época visigoda del siglo VI-VII d.C. El investigado no pudo documentar la legal tenencia y procedencia, ni el origen de la pieza, tampoco comunico nunca el hallazgo a la administración. Según la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Deporte, se trata de una pieza excepcional de la que no existen apenas ejemplares en Andalucía.

Localizado en una zona rica en yacimientos arqueológicos

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de Ubrique, en el marco de sus cometidos de vigilancia y protección del Patrimonio histórico, ha realizado diversas inspecciones y vigilancias tanto de yacimientos arqueológicos, como de bienes muebles e inmuebles pertenecientes al patrimonio histórico español.

La zona donde se localizó la pieza es rica en yacimientos arqueológicos, ya que en el lugar hace años se encontraron tumbas y restos de otras civilizaciones, zona frecuentada por 'piteros' en busca de tesoros.

Una vez la patrulla pudo comprobar que la pieza podía tener valor arqueológico se contactó con personal de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Deporte, quienes inmediatamente coordinaron visita de inspección conjunta con los agentes del Seprona, donde finalmente se determinó que era una pieza auténtica. Quedando la pieza intervenida a disposición de la Autoridad Judicial quien determinará el lugar donde debe ser trasladada.

Una pieza visigoda de incalculable valor histórico

La pieza labrada en arenisca de casi 1 metro de altura y unos 200 kg de peso se encuentra anclada con cemento u hormigón al suelo, por lo que fue imposible retirarla. Presenta decoración en uno de sus frentes con el característico motivo visigodo de cruces patadas, dispuestas en dos metopas, pudiendo contener además otros motivos decorativos posiblemente vegetales (pétalos, espigas).

Según Informe del Jefe de Departamento de Protección del Patrimonio Histórico y de la Arqueóloga M.E.G.P, la pieza presenta un buen estado de conservación, lo que incrementa su potencial como fuente de documentación histórico-arqueológica, valorándola en 15.000 euros, diferenciando el valor histórico que sería incalculable ya que al extraer una pieza de un yacimiento, se provoca la destrucción total o parcial del yacimiento, destruyéndose el contexto arqueológico, en el que se localiza la pieza, perdiendo de manera irremediable la información histórica que el yacimiento contenía.

La Guardia Civil recuerda que la normativa sobre Patrimonio Histórico prohíbe expresamente la búsqueda, sin autorización, de retos arqueológicos. Igualmente, si estos fueran hallados de forma casual o sin autorización, deben ser entregados inmediatamente a la Administración.