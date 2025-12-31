Cinco detenidos en Villamartín por llevar hachís y cocaína rosa, una peligrosa droga sintética

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a cinco personas cuando circulaban en vehículos transportando droga. Durante la intensificación de dispositivos especiales de Navidad en vías públicas y carreteras para reforzar la Seguridad Ciudadana, se detectaron dos vehículos que circulaban transportando hachís y droga sintética conocida como 'tusi'. Tras inspeccionar el interior de los vehículos y a sus ocupantes se localizaron, ocultas entre sus vestimentas, 2 tabletas de hachís y 11 envoltorios que contenían droga sintética. Uno de los detenidos viajaba en un vehículo de los utilizados para uso compartido que se gestionan en conocidas aplicaciones. Se procedió a la detención inmediata de cinco personas por un delito de tráfico de drogas al conductor.

Los servicios tuvieron lugar este martes 30 de diciembre durante la realización de un dispositivo especial de Navidad encaminado a reforzar la Seguridad Ciudadana, especialmente en zonas de gran afluencia, y la seguridad vial, en prevención de delitos que puedan cometerse en los desplazamientos masivos por carretera en estas fechas tan señaladas.

Durante estos controles preventivos los agentes de las Patrullas de Seguridad Ciudadana de Villamartín interceptaron dos vehículos cuando se encontraban circulando. Tras inspeccionar los vehículos y sus ocupantes los guardias civiles localizaron, oculto en el interior de las vestimentas de uno de ellos, 2 tabletas de hachís que arrojaron un peso aproximados de 195 gramos y 550 euros en billetes de diverso valor.

Del mismo modo y continuando con las inspecciones los guardias civiles localizaron, entre las pertenencias de una persona que viajaba en un vehículo de uso compartido, 11 envoltorios de droga sintética conocida como 'tusi' que arrojó un peso total de 41 gramos.

Es importante hacer especial hincapié en los riesgos y peligros que conllevan el consumo de este tipo de droga sintética, altamente adictiva y cuya composición es impredecible.

Finalmente se procedió a la detención de cinco personas por un delito de tráfico de drogas.

Qué es la cocaína rosa, la peligrosa droga de moda

La cocaína rosa, también conocida como 'tusi' o 'tubisi', es una droga sintética que conlleva un alto riesgo de adición y que ha sido catalogada como extremadamente peligrosa porque existe mucha incertidumbre sobre su composición química exacta (no proviene de ninguna planta natural). Y es que, el término cocaína (que sí tiene un componente vegetal) que se emplea para designarla no deja de ser una referencia falsa: no se trata en sí de cocaína sino de una mezcla de otras sustancias psicoactivas como LSD y MDMA, y que en los casos más peligrosos pueden llegar a estar adulteradas con ketamina y anfetaminas. Se la apoda con ese nombre principalmente porque se suele presentar en un formato similar, en polvo, y para ser esnifada, aunque también se vende en forma de pastillas.

Las principales reacciones que produce el tusi a corto plazo son mareos, ansiedad, sensación de agitación o inquietud pasajera, euforia, alucinaciones, taquicardia, hipertensión que puede derivar en un accidente cerebrovascular o cardiaco y también en una insuficiencia cardiaca o renal.

En dosis altas el tusi llega a producir episodios de pánico y ataques de ansiedad similares a los que produce el LSD. Una vez terminado el efecto de la droga, la sensación es la contraria: llegan las alteraciones emocionales e incluso la depresión.

Además, el consumo de tusi por vía nasal puede resultar no solamente doloroso y perjudicial para las mucosas, sino que es posible incluso que las dañe a largo plazo.