La Guardia Civil localiza más de 12 kilos de hachís ocultos en un sofisticado doble fondo de un coche que circulaba por la A-381

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a una persona cuando transportaba 12,8 kilos de hachís ocultos en un sofisticado doble fondo de un turismo interceptado en la autovía A-381, en el término municipal de Medina Sidonia. Una inspección minuciosa permitió localizar un sistema de cableado conectado a un interruptor oculto en el reposabrazos que activaba el doble fondo. El detenido, vecino de Ceuta, posee múltiples antecedentes por hechos similares. Tras ser puesto a disposición judicial se ha decretado su ingreso en prisión.

Las irregularidades del turismo hacieron sospechar a los agentes

El servicio se llevó a cabo el pasado día 5 de marzo sobre las 11:40 horas, cuando los agentes de la Patrulla de Seguridad Ciudadana de Vejer de la Frontera realizaban un dispositivo operativo preventivo de seguridad ciudadana de personas y vehículos en la vía de comunicación de la A-381, término municipal de Medina Sidonia.

Durante el dispositivo, los guardias civiles dieron el alto a un vehículo para su control y, tras identificar al conductor, los agentes procedieron a una inspección minuciosa del interior del vehículo.

En el transcurso del registro se localizaron ciertas irregularidades, tanto en la disposición original del interior del vehículo como en el interior del maletero, que llamó la atención de los agentes y que hicieron levantar las primeras sospechas de que pudiesen encontrarse ante un vehículo caleteado.

Estas sospechas cobraron fuerza cuando el Servicio Cinológico de esta Comandancia reveló la presencia de estupefacientes de un posible doble fondo practicado en el interior del maletero, que a simple vista pudiera pasar desapercibido.

Un ingenioso sistema que se accionaba desde el reposabrazos

Por tales hechos, el vehículo fue sometido a una inspección pormenorizada por parte de guardias civiles pertenecientes a la Sección Fiscal de Cádiz, especialistas de la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (ODAIFI), donde se descubrió un sistema de cableado, conectado a un interruptor oculto en el reposabrazos, que activaba un doble fondo.

Un cableado en el reposabrazos activaba la apertura del doble fondo del maletero.

Al abrir un habitáculo del maletero, hallaron ocho bolsas precintadas con bellotas de hachís prensado, pesando un total de 12.800 gramos.

El conductor, un vecino de Ceuta y con múltiples antecedentes por hechos similares, fue arrestado por un delito contra la salud pública.

Tras ser puesto a disposición judicial se ha decretado su ingreso en prisión.