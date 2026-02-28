Detenidos en San Fernando los tripulantes de una embarcación que transportaba una tonelada de hachís

Agentes de la Guardia Civil han intervenido más de una tonelada de hachís después de interceptar una embarcación en San Fernando cargada con más de 30 fardos. El operativo se desarrolló durante la noche del viernes, alrededor de las 22:45 horas, cuando agentes que operaban en el SIVE de la Comandancia de Cádiz detectaron una embarcación que navegaba de manera sospechosa por el caño Sancti Petri, en La Isla, susceptible de estar dedicándose al narcotrafico.

Según ha informado el Instituto Armado, de manera inmediata se organizó un dispositivo policial para la localización de dicha embarcación por tierra, mar y aire .

En el desarrollo del operativo, los agentes hallaron una barca recreativa cargada con lo que pudieran ser numerosos fardos de droga.

Se inició así un seguimiento controlado por el helicóptero de la Guardia Civil, en el que se mantuvo un cerco aéreo y marítimo con el SMP que obligó a la embarcación recreativa a tocar tierra cerca del club náutico Puente de Hierro en San Fernando. Los dos tripulantes se dieron entonces a la fuga.

Apoyados en la batida por tierra por agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, finalmente se logró detener a los tripulantes que viajaban en dicha embarcación cargada con 30 fardos de hachís, que arrojaron un peso de unos 1.050 kilogramos.