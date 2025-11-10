La Guardia Civil frustra un alijo en Sanlúcar tras un intento de huida a toda velocidad por el río Guadalquivr

La Guardia Civil de Cádiz realizó en la noche del pasado domingo una operación en Sanlúcar con la que se ha evitado la introducción de un alijo de hachís por el rio Guadalquivir. En la actuación se incautaron de algo más de 3.000 kilos de hachís y se ha detenido a cinco personas tras la localización de una embarcación simirrígida a través del SIVE.

La intervención se realizó sobre las once de la noche cuando los guardias civiles que operaban en el Sistema Integral de Vigilancia (SIVE) detectaron una embarcación que navegaba de manera sospechosa por el río Guadalquivir. Ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga, se organizó un dispositivo que se coordinó con patrulleras del Servicio Marítimo Provincial (SMP) de esta Comandancia, que de manera inmediata comenzaron el seguimiento de la embarcación sospechosa, que tras su avistamiento se constató que transportaba a bordo numerosos fardos de arpillera.

Huida a gran velocidad y maniobras peligrosas

Tras las primeras maniobras realizadas por las patrulleras de la Guardia Civil, se constató que estaba intentando alijar y que, tras verse sorprendidos, no iba a detenerse, por lo que emprendió la huida a gran velocidad y realizando maniobras peligrosas. "La pericia y destreza de la Guardia Civil desde el agua dio sus frutos", señalan, procediendo a la intercepción de la semirrígida, de 17 metros de eslora y 4 motores de 300 cv cada uno y, la detención de sus 5 tripulantes.

En el interior de la embarcación había un total de 76 fardos de hachís envueltos en sacos de arpillera, de 40 kilos cada uno con un peso total de 3.040 kilos.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Cádiz se hace cargo de las diligencias y los detenidos de 26, 29, 33, 34 y 39 años de edad serán puestos a disposición judicial en las próximas horas como supuestos autores de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y contrabando.