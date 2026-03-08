La Guardia Civil alerta de que el narcotráfico aéreo aumenta en Cádiz

Algunos de los drones que fueron incautados a una red que los utilizaba para introducir hachís por la provincia de Cádiz.

Un zumbido leve atraviesa el cielo de madrugada. Dura apenas unos segundos y desaparece. La oscuridad es su aliada. En Cádiz, donde durante décadas el narcotráfico ha dejado su estela de espuma sobre el Atlántico, el negocio levanta el vuelo. No es una metáfora. Es la pura realidad. Las investigaciones abiertas por la Guardia Civil confirman que organizaciones criminales han incorporado drones de ala fija de gran autonomía para trasladar hachís desde el norte de Marruecos hasta suelo gaditano. El mar sigue siendo la autopista principal, pero el cielo ha dejado de ser un territorio neutral. De hecho, fuentes del Instituto Armado han reconocido a este diario que durante los primeros meses de este año, coincidiendo con los temporales que han convertido el Estrecho en una piscina de olas gigantes, estos vuelos han aumentado significativamente. El fenómeno no sustituye al narcotráfico marítimo, pero lo complementa. Y, sobre todo, lo transforma.

El narcotráfico en la provincia ha estado históricamente ligado al mar. Si nació como contrabando de tabaco en La Línea y se hizo mayor con el hachís, ahora ya no le hace ascos a la cocaína colombiana ni a cambiar de medio de transporte. Desde las playas de Barbate hasta la desembocadura del Guadalquivir, el paisaje del alijo forma parte de la memoria colectiva: fardos flotando al amanecer, busquimanos, carreras por la arena, persecuciones a alta velocidad por el mar. La geografía lo explica casi todo. El Estrecho de Gibraltar separa apenas 14 kilómetros a África de Europa. Una frontera natural que ha sido, durante décadas, uno de los grandes corredores del hachís que nace en las montañas del Rif y se fuma en las calles de las grandes ciudades del continente.

Pero el cerco policial se ha estrechado en los últimos años. Más patrulleras, más coordinación internacional, más tecnología de vigilancia. Y cuando el mar se complica, el negocio busca alternativas. Los narcos no se van a cruzar de brazos esperando que las nubes desaparezcan.

Los drones de ala fija detectados en investigaciones recientes no son juguetes. Son dispositivos modificados, con autonomía suficiente para cruzar el Estrecho, navegación programada por GPS y capacidad de carga que puede oscilar entre varios kilos y cantidades mayores dependiendo del modelo. Operan de noche, a baja cota, con rutas previamente diseñadas para evitar puntos de vigilancia.

En lugar de una narcolancha con cuatro ocupantes, un aparato no tripulado atraviesa el cielo. Si cae, no hay detención. Si se pierde, no hay declaración judicial. Obviamente tiene algunos inconvenientes, el principal que una goma puede cargar hasta cuatro toneladas de hachís y un dron apenas unos kilos, pero sus ventajas compensan en muchos casos.

Así funciona un narcodrón

El esquema operativo, según fuentes de la investigación, es cada vez más sofisticado. Estos aparatos despegan desde zonas rurales del norte de Marruecos, próximas a enclaves tradicionales de cultivo y distribución del cáñamo. El vuelo está programado por coordenadas GPS, con trayectorias que minimizan la exposición a radares convencionales. Aterrizan en puntos acordados en campos o áreas poco pobladas de la provincia. En zonas de Trebujena se han encontrado aeródromos ilegales donde antes descendían las clásicas Cessna cargadas con droga y que ahora también acogen a sus hermanos chicos. La recogida de los envíos es inmediata por colaboradores en tierra, que trasladan la mercancía a puntos de almacenaje. Hace unos años incluso se detectaron a experimentados pilotos del cártel de Sinaloa que hacían viajes hacia Andalucía a cambio de suculentas sumas de dinero. La fragmentación es clave. En lugar de un único envío de gran tonelaje en lancha, múltiples vuelos con cargamentos menores reducen el impacto en caso de interceptación. Es la lógica del “menos riesgo por operación”.

Los investigadores señalan tres factores que explican la irrupción aérea: la mayor presión marítima; el coste asumible de la nueva tecnología y la reducción del riesgo humano directo. La ecuación es sencilla: a menos personas expuestas, menos probabilidades de detención en flagrante delito, de entrar en la cárcel y de que las operaciones puedan profundizar hasta las cavidades que más les duelen: su aparato económico.

Un Estrecho hipervigilado

El control del litoral andaluz se apoya desde hace años en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), un entramado de radares y cámaras térmicas que monitorizan movimientos sospechosos. Helicópteros, patrulleras y unidades terrestres trabajan de forma coordinada. Desde una gran sala de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz se rastrea con cámaras infrarrojas cualquier movimiento sospechoso. Incluso una ola que se acerca a demasiado velocidad a la costa es monitorizada para saber sus intenciones.

Las incautaciones de hachís en la zona han sido constantes. Toneladas decomisadas cada año. Persecuciones que han terminado en detenciones e incluso en episodios de violencia que sacudieron la conciencia pública, como los inolvidables sucesos de Barbate de 2024, cuando murieron en su puerto dos guardias civiles tras ser arrollados por una goma.

La presión policial ha obligado a las redes a profesionalizarse. A reducir la improvisación. A innovar. El dron, pequeño, rápido y silencioso, desafía una infraestructura diseñada principalmente para detectar embarcaciones.

Agentes de la Guardia Civil mostrando uno de los aparatos interceptados. / EFE

Aunque la modalidad aérea todavía no alcanza el volumen del tráfico marítimo, expertos en crimen organizado advierten de una tendencia clara: diversificación de rutas y métodos. Eso no quiere decir que el peligro se haya eliminado. Hay que tener en cuenta que algunas aeronaves (helicópteros o pequeñas avionetas) vuelan prácticamente a oscuras, guiándose por las luces de la Sierra de Ronda o la de Grazalema. En ellas se han vivido accidentes que han dejado imágenes dantescas, con cuerpos de presuntos narcos descuartizados tras ser alcanzados por hélices que han chocado con cables de alta tensión. En el más sonado, ocurrido en 2015, perecieron un joven de Espera y un albanés, instructor de pilotos de helicópteros en una base aérea de su país. Aquel accidente permitió iniciar una investigación que finalizó con la detención de 19 personas (16 de ellas en la provincia) integrantes de una organización dedicada al narcotráfico y en la que se intervinieron 900 kilos de hachís, 14 vehículos, el helicóptero accidentado, varias armas y 28.125 euros en metálico.

Un helicóptero cargado con hachís se estrelló en la Sierra de Ronda en 2015. / D.C.

El patrón, sin embargo, se repite: cuando una vía se vuelve más arriesgada, se abre otra. El narcotráfico moderno funciona como una empresa global. Analiza costes, calcula pérdidas, optimiza logística. Si un dron cuesta miles de euros pero permite colocar cargamento sin exponer a la tripulación, la inversión es rentable. Además, el impacto mediático es menor. No hay persecuciones espectaculares ni imágenes de lanchas embistiendo patrulleras. El cielo no deja estelas visibles.

Cádiz: puerta sur de Europa

La posición estratégica de la provincia la convierte en un enclave fundamental en el mapa europeo del hachís. El producto que entra por el litoral gaditano no se queda necesariamente en Andalucía. Continúa hacia grandes mercados del continente. El narcotráfico aéreo no altera esa realidad estructural, pero sí introduce una variable nueva: la verticalidad. El territorio ya no se vigila solo de costa a interior. También de tierra a cielo.

Las fuentes consultadas coinciden en que el narcotráfico aéreo no sustituirá a corto plazo al marítimo. Las narcolanchas siguen siendo el método más eficiente para grandes volúmenes. No obstante, la tendencia apunta a un modelo híbrido: grandes cargamentos por mar, envíos fragmentados por aire. La clave está en la flexibilidad. Las redes no ponen todos los huevos en una misma cesta.

Porque la historia del narcotráfico es también una historia de adaptación tecnológica. Motores más potentes, comunicaciones encriptadas, lanchas semirrígidas cada vez más rápidas. El siguiente paso puede incluir sistemas más sofisticados, mejoras en autonomía, reducción de firma acústica o incluso coordinación simultánea de varios dispositivos.

Frente a ello, las fuerzas de seguridad invierten en sistemas antidrón, análisis de frecuencias, inteligencia artificial aplicada a trayectorias sospechosas y cooperación transfronteriza. Es casi una carrera de ingeniería.

El Estrecho no es solo un espacio geográfico. Es una línea simbólica entre continentes, economías y oportunidades. Durante años, el narcotráfico explotó su condición de paso marítimo estratégico. Ahora explora su dimensión aérea. Hace años, los vecinos miraban al mar cuando escuchaban motores en la noche. Hoy algunos levantan la vista. No siempre ven algo. A veces solo intuyen un punto oscuro cruzando la luna. El narcotráfico en Cádiz ya no se escribe únicamente sobre el agua. Se traza también en coordenadas GPS, en rutas invisibles que cruzan el cielo del Estrecho. El horizonte sigue siendo frontera. Pero la frontera ya no está solo en el horizonte. Y mientras la vigilancia se adapta y la tecnología avanza en ambos bandos, el zumbido leve que atraviesa la madrugada recuerda que la batalla contra el narcotráfico también se libra, cada vez más, en el aire.