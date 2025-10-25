La Guardia Civil aborta dos alijos de hachís en Barbate

Intervención de la Guardia Civil en el puerto deportivo de Barbate este sábado

La Guardia Civil ha abortado dos alijos de hachís en la zona de Barbate durante las útlimas horas de este sábado, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

En la primera intervención, desarrollada en torno a las 19:00 horas, se detuvo a una persona en Los Caños de Meca. El operativo se inició cuando el SIVE detectó una embarcacion que navega hacia la costa de manera sospechosa. Por ello se activó al Puesto de Barbate, que se desplegó en la zona. Los agentes intervinientes observaron cómo una embarcación tomaba tierra. Fue entonces cuando detuvieron de una persona y aprehendieron de siete sacos con hachís que están pendientes de pesaje.

En la segunda intervención, la Patrulla Fiscal y Fronteras de Barbate localizó en el puerto deportivo un doble fondo practicado en una recreativa, donde se localizaron otros siete sacos repletos de hachís.

Ambas actuaciones, según la Guardia Civil, continúan abiertas y no se descartan nuevos arrestos.