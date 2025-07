El Grupo Social ONCE supera su récord histórico en Cádiz en ventas, premios, empleo e inversión

El Grupo Social ONCE ha vuelto a superarse un año más con otro récord histórico en términos de ventas de sus loterías, premios repartidos, empleo creado e inversión social generada en la provincia de Cádiz en el último ejercicio. Así lo recoge el Informe de Valor Compartido 2024 presentado este lunes por el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el director en la provincia, Alberto Ríos y la vicepresidenta del Consejo, Milagros Rodríguez y los directores en Algeciras, Gema Valderrama, y Jerez, Cristino Ortuno.

Las ventas de los productos de loterías sociales, seguras y responsables de la ONCE generaron unos ingresos de 216 millones de euros en la provincia de Cádiz, que suponen un incremento de un 12,13% sobre el año anterior que ya había marcado otro histórico. Esto se ha traducido en 121,92 millones de euros en premios repartidos a lo largo de 2024 en Cádiz, que pasa a ser la provincia andaluza con más peso en la actividad de la ONCE.

De cada 100 euros ingresados por la venta de sus productos de juego, 56,2 euros vuelven a los ciudadanos en forma de premios; 32,1 se destinan principalmente a retribuir la labor de nuestros vendedores, resto de trabajadores y gastos de gestión, y los 11,7 euros restantes van dirigidos a inversión social para personas ciegas y con otras discapacidades.

Las loterías responsables de la ONCE son el motor de un modelo de gestión segura y social que somete sus productos a los controles y estándares más severos de la Asociación Mundial de Loterías (WLA) o la Europea de Loterías (EL). Y cuenta con un Programa Marco de Juego Responsable, que fija compromisos y otorga seguridad al consumidor, así como con un plan especial de protección de menores, además de impulsar investigación e iniciativas al respecto.

Más empleo, más atención social

2024 fue también un año excelente en términos de creación de empleo, con 446 puestos de trabajo creados por el Grupo Social ONCE en la provincia, que cuenta así con 3.747 trabajadores, de los que 1.422 son vendedores, todos ellos con discapacidad. Del total de la plantilla, más del 45 por ciento son mujeres y el 60 por ciento tienen alguna discapacidad.

La inversión social generada por el Grupo Social ONCE en Cádiz ascendió a 20,08 millones de euros, dirigidos a la atención directa de las personas ciegas o con discapacidad visual grave y a programas de solidaridad con otros colectivos de personas con discapacidad.

El año pasado 102 personas se afiliaron a la ONCE en Cádiz, que ya cuenta con 2.632 personas ciegas o con discapacidad visual grave en toda la provincia, de los que 97 son personas con sordoceguera que recibieron 3.505 horas de mediación a través de los profesionales de la ONCE.

En el ámbito educativo, el pasado curso escolar 270 estudiantes de todas las etapas educativas recibieron la atención directa de los profesionales de la ONCE en colaboración con los de la Junta de Andalucía.

Durante 2024 se tramitaron 1.077 solicitudes de adaptación bibliográfica para usuarios de Cádiz y se usaron 221 equipos tiflológicos. Además, 116 gaditanos se beneficiaron de las ayudas al bienestar social que otorga la Organización. Por otra parte, la ONCE organizó un total de 277 actividades de animación sociocultural y deportiva en la provincia.

En el ámbito del voluntariado, 344 gaditanos y gaditanas recibieron la atención del servicio que presta la ONCE para su acompañamiento en la vida diaria gracias a 120 voluntarios que prestaron 1.820 servicios personalizados y realizaron 6.896 horas de voluntariado.

Parte de un todo

Por su parte, Fundación ONCE, sigue constituyendo la mejor cadena de transmisión social de solidaridad del Grupo Social ONCE hacia toda la ciudadanía, especialmente con las personas con discapacidad. En el último año ha intensificado su labor a través de sus programas de empleo y formación y de sus proyectos de accesibilidad, apoyando económicamente a 203 proyectos presentados por 149 organizaciones sociales de la discapacidad en Andalucía.

Mención aparte en este ejercicio merecen las empresas sociales del Grupo Social ONCE, que superaron el punto de inflexión de cumplir 10 años con la nueva denominación que suma ILUsión y uNIÓN para crear ILUNION, grupo líder en economía social y generación de empleo. Su objetivo principal es una acción empresarial rentable, pero, sobre todo, favorecedora de la inclusión laboral de personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables. Para ello, cuenta con 50 líneas de negocio en sus seis divisiones (Servicios, Economía Circular, Hotelera y Hospitalaria, Sociosanitaria, Comercialización y Consultoría), que suman 117 centros de trabajo en Andalucía, de los cuales 52 son centros especiales de empleo.

Más compromiso con la provincia de Cádiz

En la presentación intervino también Herminia Moncayo, directora de la ONCE en La Línea, usuaria de braille, que ha explicado cómo el braille le ha ayudado en su vida diaria en el año de la celebración del 200 aniversario de la creación del sistema de lectoescritura para las personas ciegas, que cambió la historia de 300 millones de ellas. La ONCE reclamó que este modelo, ideado por el francés Louis Braille, sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Los datos del Informe del Valor Compartido 2024 avalan la sólida trayectoria del Grupo Social ONCE en su compromiso con Cádiz, según destacó el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla durante la presentación de este balance. “2024 ha sido un año muy bueno para la ONCE y el Grupo Social ONCE en Cádiz -resumió Cristóbal Martínez-. Un año de récord históricos en todos los parámetros que sostienen nuestra labor y que nos consolidan como cuarto empleador del país y primer operador en creación de empleo para personas con discapacidad”.

Son datos que, a su juicio, comprometen más al Grupo Social ONCE para hacer de Cádiz un referente fundamental en términos de inclusión, accesibilidad y de igualdad entre todas y todos. “Es un balance que afianza nuestro modelo de gestión empresarial y social y nos estimula y nos empuja a abrirnos más todavía a la sociedad”, dijo Martínez.

En este contexto, el delegado de la ONCE reivindicó la unidad de acción de los hombres y mujeres que conforman el Grupo Social ONCE como un activo principal del resultado de este esfuerzo colectivo y agradeció “la confianza y el cariño” que depositan los gaditanos y gaditanas en los productos de juego social de la ONCE y a su labor diaria.

“Vivimos tiempos de máxima crispación y polarización, alejados del consenso y del diálogo, es bueno fijarse en el ejemplo de unidad que da la ONCE al conjunto de la sociedad -concluyó Cristóbal Martínez-. Crecemos y avanzamos cuando nos juntamos en torno a valores y objetivos, cuando nos fijamos en lo que nos une y no en lo que nos separa, cuando nos planteamos un reto común como grupo, como empresa, como ciudad, como país”.