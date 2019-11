La gastronomía gaditana, protagonista en la gala internacional de Lonely Planet

La provincia de Cádiz será una de las protagonistas en el gran evento ‘Best in Travel Winners Celebration Night’ que la guía Lonely Planet organiza este miércoles en Turín, sede de su editorial y que contará con la presencia de los principales representantes del turismo en Italia.

Dada la gran influencia de esta guía en el mercado italiano, la Oficina Española de Turismo de Milán propuso a la Diputación Provincial de Cádiz participar en esta acción promocional aprovechando la inclusión de la provincia en la lista de destinos recomendados por la publicación en 2020.

Lonely Planet publicó el 21 de octubre su ranking 'Best in Travel 2020', en el que la provincia de Cádiz figura entre las mejores regiones del mundo para visitar en el 2020. En el evento participarán, además de Cádiz, otros seis destinos: Aruba, Las Marcas, Marche, Giappone, Dubai y Piamonte como región anfitriona y Best In Travel en 2019. Se estima la asistencia de 350 invitados.

La segunda parte de la intervención de la provincia consistirá en una serie de preguntas que el presentador del acto realizará a la técnico del Patronato de Turismo encargada del mercado italiano y que ayudará a los asistentes a tener un mejor conocimiento del destino. En este punto está previsto emitir el vídeo de ‘Magic Cádiz’.

Además, Cádiz estará presnete con una representación gastronómica de la provincia compuesta de salazones de atún rojo, que la empresa Gadira suministrará, además de quesos (Payoyo y El Bucarito), chacinas de la Sierra, dulces de Medina Sidonia de ‘Aromas de Medina’ y vino de Jerez que servirá un venenciador de la bodega González Byass y al que acompañará un cortador de jamón.

Lonely Planet es una de las mayores editoras de guías de viajes en el mundo, habiendo publicado alrededor de 500 títulos en ocho idiomas, con ventas anuales de más de seis millones de guías de viajes, así como programas de televisión y páginas web. En 2019 la provincia de Cádiz ha sido reconocida como destino turístico a nivel mundial por medios como New York Times, The Guardian y las guías de Lonely Planet.