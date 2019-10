Cádiz está entre las 10 mejores regiones del mundo para viajar en 2020

Con una fotografía aérea, de la Catedral de Cádiz, la prestigiosa revista de viajes Lonely Planet sitúa a la provincia de Cádiz entre las 10 regiones del mundo para no perderse en 2020. Cádiz aparece junto a la Ruta de la Seda centroasiática, junto al Amazonas, zonas de Japón, de China, de Australia, y se cuela en el esperado ranking 'Best in Travel' que elabora la publicación nada menos en el que número 7 de los lugares para viajar el próximo año.

Lonely Planet señala sobre todo "la ristra de triunfos gastronómicos" de la provincia de Cádiz para incluirla entre sus destinos favoritos. Así habla que Jerez de la Frontera, "reina del triángulo del vino de Jerez", recibió su primera estrella Michelin en el 2018 con el restaurante de Juan Luis Fernández, LÚ Cocina y Alma; y que sus tabancos del siglo XX han sido rescatados del olvido.

Además apunta que en El Puerto de Santa María, el restaurante Aponiente de Ángel León es uno de los dos únicos restaurantes con tres estrellas Michelin que hay en Andalucía; y que le pisa los talones el Alevante, también de León, en Sancti Petri, con una estrella.

Además nombra a Vejer de la Frontera, que se ha reinventado como destino gastronómico y de hoteles-boutique, y los cafés, restaurantes y alojamientos renuevan al Cádiz de origen fenicio.

La provincia gaditana aparece en la lista de las 10 mejores regiones a visitar que encabeza la Ruta de la Seda centro asiática. Le siguen Las Marcas, en Italia; Tohoku, en Japón; Maine, en Japón; la Ilsa de Lord Howe, en Australia; y Guizhou, en China. Tras Cádiz, hasta el número 10, se recomienda el noroeste de Argentina, el Golfo de Carnaro en Croacia y la Amazona brasileña.

La lista se divide en otras tres categorías: mejores países, mejores ciudades y mejores destinos calidad-precio.