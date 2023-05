Convivencia más allá de las siglas en El Gastor

Sin reparo alguno a conversar sobre la realidad de su pueblo con acento gastoreño y enorme amabilidad, los vecinos congregados en torno a la suerte que reparte Estrella Vela con sus cupones de la ONCEen la avenida de la Constitución, frente a la casa consistorial que puede cambiar de color –o no– el próximo 28 de mayo, analizan el presente y futuro de El Gastor.

Buscan el pellizco de la fortuna al tiempo que atienden a Diario de Cádiz con disposición y desparpajo. Los mismos que se les exige a los cuatro candidatos a ganar los próximos comicios municipales con un fin primordial, hacer de este pueblo serrano algo más que un sitio de paso, un cruce de caminos entre poblaciones de gran tirón turístico y visos de progreso que parece escapársele a una localidad que hunde sus raíces en la Edad de Bronce.

Más bien desean los aspirantes colgarse el próximo domingo la Medalla de Oro que afiance sus proyectos en el nuevo mandato. Son María Isabel Moreno Fernández (PSOE-A), la actual alcaldesa tras doce años con el bastón de mando; la joven emprendedora Elena Chaves Valle (PP), que trabaja en una carnicería del pueblo; Salvador Hidalgo Mesa (Vox), profesional de la construcción; y Carmen Becerra Saravia (IU), la más desconocida del grupo ya que ni siquiera asoma su rostro en los carteles electorales en lugares clave de la población. “Hay una lista de diez personas pero no son del pueblo”, comenta al respecto de la formación de izquierdas Antonio Atienza Valle, exalcalde socialista en la localidad en el período 1991-1999, uno de los lugareños que coinciden frente a la ristra de números de la suerte.

Porque en El Gastor, antes que las siglas, van las personas. “Son todos buena gente, trabajadores, sencillos”, afirma Atienza sobre los candidatos, aunque solo ve con posibilidades de triunfo al tradicional bipartidismo, PP y PSOE. Un mantra que se repite en todas y cada una de las voces , con matices, consultadas al respecto. La familiaridad, el compadreo, la cercanía hacen que las filiaciones ideológicas en El Gastor no sean más que estados de tránsito a pesar de la hegemonía socialista. Valora positivamente Atienza, al respecto, la gestión de su partido en estos doce años en materia turística –“ atrae a mucha gente, extranjeros y de interior”– , de infraestructuras –“han mejorado los caminos”–, o empleo –“hay muchos proyectos y talleres, aunque el tema laboral es complicado al ser un municipio pequeño”, concreta–.

El trabajo de la alcaldesa es, a rasgos generales, bien valorado por sus convecinos aunque se perciben “ganas de cambio”, aseguran tanto Estrella Vela, la mencionada cuponera que concentra la mayor parte del flujo de personas durante la mañana en la desembocadura de la calle Alta, salpicada con los vivos colores que ofrece la Ruta de las Flores, como el vecino Francisco García. En esa casi infinita y empinada cuesta se hallan también, cara a cara, la Biblioteca Pública Municipal y el Museo de Usos y Costumbres populares José María El Tempranillo, el mayor atractivo turístico del municipio junto al sendero del Tajo Algarín y el Dolmen del Gigante.

Otro exregidor se acerca al corrillo en busca también de la azarosa oportunidad. José Luis Menacho, primer alcalde andalucista de la localidad, ha ostentado durante ocho años el cargo de primer edil y cuatro el de teniente de alcalde. A pesar de su pasado político no se atreve con predicciones aunque avisa: “va a ganar el que a la gente le guste pero al final todo es mentira”, dice con desazón. Si deja entrever sus preferencias su hija, Paqui Menacho. Otra generación pero de nuevo la cercanía frente a las ideas. “Da igual quien se presente, la votaré porque es mi amiga. Aquí votas a la persona”, corrobora haciendo un guiño a la candidata del PP. “Soy empresaria de la construcción. Trabajo para el ayuntamiento y para particulares. Veo difícil el cambio porque hay mucho socialista aquí, pero a veces es necesario. Creo que la alcaldesa no ha cumplido con todo lo que prometió y veo al PP con muchas posibilidades -añade- . El día de la presentación de su candidatura, el PSOE se puso nervioso”. En cuanto al aspirante a la alcaldía por Vox, Paqui Atienza opina que “es buena persona pero no lo veo como alcalde aunque a lo mejor da la sorpresa como llave de gobierno”.

Sobre la candidata popular bastante conoce Reme Valle, su madre. “Es una luchadora. Estoy irritada, preocupada –confiesa a tenor de la inmersión política de su hija– porque aquí siempre gana el PSOE. El pueblo se lo tienen bien repartido los socialistas”.

A las afueras ya del meollo que supone la plaza del pueblo, en la calle Ceniceros, la gerente de la papelería El Trébol –otra referencia a la suerte para un enclave repleto de avatares históricos–, Antonia Rivera, también tiene buenas palabras para cada uno de los candidatos. “Siempre voto a la persona que me gusta más que a un partido. La alcaldesa es competente, la gente está por ella. Elena llevaría bien las riendas de El Gastor. Y Salvador se preocupa por el pueblo. Esto es muy socialista pero es bueno también que haya un cambio”, coincide.

Entre las críticas a la situación del pueblo están el escaso transporte y la falta de empleo y de ofertas de ocio

Un poco más adelante, en el entorno de la calle Corrales, presidida por una placa dedicada por el Consistorio al ejemplo que dan sus vecinos para mantener el lustre de la vía, un par de operarias de la limpieza adscritas a una bolsa de empleo coinciden en el vaticino electoral del próximo 28 de mayo: “va a salir lo mismo, casi todo el pueblo es socialista”, admiten Patricia Atienza y Antonia Guerrero mientras adecentan el firme.

La idiosincrasia política de este lugar termina de constatarse por boca del exdocente Alfonso Piqueras Roldán mientras desayuna en una terraza al calor del mediodía. “Aquí seguirá el PSOE, que también va con gente independiente. Somos la pandilla”, cuenta dejando claras sus intenciones.

Crece el turismo y se marchan los jóvenes

El Gastor se enfrenta en el presente a dos fenómenos extremos: un turismo creciente pero mal aprovechado y la sangría generacional. Estrella Vela y Francisco García, turnándose en la conversación, cuentan que “se vive de un turismo rural que no deja dinero en el pueblo. En verano hay mucho. Tenemos los mismos problemas que en Málaga o Sevilla. En El Jaral, por ejemplo, hay más de 200 casas rurales. La gente protesta porque sube el precio de los alquileres de los apartamientos turísticos. Los propietarios dedican sus viviendas al alquiler y le sacan 300 euros en un solo fin de semana”, detallan.

A este turismo “de paso” tampoco ayuda el que “si cierran los dos restaurantes que tenemos no hay donde comer, y los bares entre semana no ponen tapas”, cuentan. Sí destacan, no obstante, los equipamientos deportivos (campo de fútbol, pista de pádel o pabellón), las instalaciones de la red Guadalinfo, la escuela de baile, la futura apertura de un consultorio médico o la de la residencia para mayores, en un pueblo cada vez más envejecido. “Vamos para atrás. Aquí no hay trabajo para los jóvenes, se van fuera”, admiten con pesar.

Corroboran el estado de las cosas los primos Cristopher Marín Jiménez y Rafa Benítez Marín. “Para los jóvenes aquí no hay nada, terminarán yéndose. Y los fines de semana hay que moverse a Algodonales, Olvera o Ronda para poder salir”.

Antonia Rivera explica que “mis hijos están fuera. Aquí no hay trabajo. Salen todos los jóvenes”. Añade la comerciante que el pueblo “ha mejorado un poco pero no lo que debería, está aislado, solo hay un autobús de Ronda a Cádiz que para aquí. Hay poco atractivo turístico salvo el museo”.

Piqueras Roldán, por último, subraya que “el pueblo ha mejorado en educación y lidera el ranking” de la provincia de Cádiz en cuanto a gasto por alumno, casi un 8% del presupuesto municipal, según datos de un estudio realizado por El País publicado este mismo año. Se muestra, por otra parte, satisfecho con los equipamientos de su localidad, “hay limpieza, servicios a los mayores y actividades para los jóvenes”, pero crítico con el enfoque del turismo de masas. “Prefiero que no nos pase como a Setenil. Siempre digo que El Gastor es feo para que no vengan”, concluye con sorna.