La fragata 'Victoria' de la Armada regresa a la Base de Rota

La fragata Victoria de la Armada ha vuelto a la Base naval de Rota tras su despliegue en la operación Atalanta, ejerciendo como buque de mando. Durante los últimos 5 meses, la dotación del buque han trabajado sin descanso en las aguas del océano Índico y el Cuerno de África garantizando la seguridad del tráfico marítimo y luchando contra la piratería. "Su labor ha sido fundamental para proteger a los buques del Programa Mundial de Alimentos y asegurar que la ayuda humanitaria llegue a quienes más lo necesitan", asegura la Armada. Ahora ha sido relevada por la fragata Canarias.

Muchos familiares y amigos esperaron en el muelle la llegada al muelle del buque, que partió a final de septiembre del mismo lugar para emprender este despliegue. Al mando del capitán de fragata Jorge Fernández de Navarrete Bedoya, ha navegado con más de 220 hombres y mujeres a bordo, entre ellos un equipo médico con capacidad quirúrgica, un destacamento de Infantería de Marina y una unidad aérea con un helicóptero SH-60B y una aeronave no tripulada 'Scan Eagle'. Además embarcó un estado mayor dirigido por un contralmirante portugués e integrado por personal de distintas nacionalidades de la Unión Europea. Esta es la séptima vez que se suma a la Operación Atalanta, en la que ya estuvo presente en 2009, 2010, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Llegada de la fragata 'Victoria' a la Base de Rota este marzo de 2026. / Armada

La Armada ha tenido desplegada de forma simultánea a sus seis fragatas F-80, con base en Rota, en distintas misiones.