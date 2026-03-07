La fragata 'Victoria' de la Armada regresa a la Base de Rota
El buque ha estado desplegado en la operación Atalanta desde final de septiembre
La Armada despliega de forma simultánea a sus seis fragatas con base en Rota en varias operaciones
La fragata Victoria de la Armada ha vuelto a la Base naval de Rota tras su despliegue en la operación Atalanta, ejerciendo como buque de mando. Durante los últimos 5 meses, la dotación del buque han trabajado sin descanso en las aguas del océano Índico y el Cuerno de África garantizando la seguridad del tráfico marítimo y luchando contra la piratería. "Su labor ha sido fundamental para proteger a los buques del Programa Mundial de Alimentos y asegurar que la ayuda humanitaria llegue a quienes más lo necesitan", asegura la Armada. Ahora ha sido relevada por la fragata Canarias.
Muchos familiares y amigos esperaron en el muelle la llegada al muelle del buque, que partió a final de septiembre del mismo lugar para emprender este despliegue. Al mando del capitán de fragata Jorge Fernández de Navarrete Bedoya, ha navegado con más de 220 hombres y mujeres a bordo, entre ellos un equipo médico con capacidad quirúrgica, un destacamento de Infantería de Marina y una unidad aérea con un helicóptero SH-60B y una aeronave no tripulada 'Scan Eagle'. Además embarcó un estado mayor dirigido por un contralmirante portugués e integrado por personal de distintas nacionalidades de la Unión Europea. Esta es la séptima vez que se suma a la Operación Atalanta, en la que ya estuvo presente en 2009, 2010, 2015, 2019, 2021 y 2023.
Misiones simultáneas de las fragatas F-80
La Armada ha tenido desplegada de forma simultánea a sus seis fragatas F-80, con base en Rota, en distintas misiones.
- 'Santa María': En el Atlántico Norte, la ‘Santa María’ navega hacia su integración en el ejercicio ‘Dynamic Mariner–Joint Warrior 26’, uno de los escenarios más complejos del calendario aliado. La fuerza desplegada reúne 25 unidades de superficie, 3 submarinos y 3 aeronaves de patrulla marítima, además de los medios aéreos embarcados. El despliegue incluye un hito histórico: será la primera vez que el buque cruce el Círculo Polar Ártico, tras una preparación técnica específica para operar en condiciones de frío extremo.
- 'Navarra': En el Mediterráneo central, la ‘Navarra’ participa en el ejercicio ‘Dynamic Manta’, referencia aliada en guerra antisubmarina. La ‘Reina Sofía’, por su parte, se integra en MARFIBEX-26, reforzando la capacidad anfibia nacional junto al Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota.
- 'Canarías' y 'Victoria': Pero es en operaciones reales donde el impacto cobra mayor dimensión. La ‘Canarias’ continúa desplegada en la operación ‘Atalanta’, mientras que la ‘Victoria’ ha regresado recientemente al Mediterráneo tras más de cuatro meses en el Índico. En su tránsito de regreso, tras escala técnica en La Valetta, la fragata se ha integrado en apoyo asociado a las operaciones OTAN ‘Sea Guardian’ y ‘Noble Shield’, enlazando la misión europea con la defensa colectiva aliada.
- 'Numancia': Completa el despliegue la ‘Numancia’, inmersa en su proceso de Calificación Operativa para el Combate, último escalón antes de su plena disponibilidad.
