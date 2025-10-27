La fragata 'Navarra' de la Armada vuelve a la Base de Rota tras cinco meses de misión: "La dotación ha cumplido con creces"

Entre el cariño de muchos familiares, la dotación de la fragata Navarra de la Armada ha atracado este lunes en la Base naval de Rota, poniendo fin a cinco meses de despliegue y navegación como buque de mando de la Operación EUNAVFOR ‘Atalanta’. El equipo ha cooperado en la lucha contra la piratería en el Cuerno de África y el océano Índico occidental, así como en la protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos. La Navarra ha recorrido 27.098 millas náuticas, en un total de 153 días de navegación y tras una breve escala en Cartagena, la dotación del buque ya se ha reencontrado con sus familias en la base gaditana.

Su comandante, el capitán de fragata Valentín Calvar Cerecedo, ha destacado que "la dotación ha cumplido con creces". "Ha superado las dificultades y el desgaste propio de un despliegue de cinco meses, manteniendo siempre la cohesión y el buen ambiente a bordo. Me siento muy orgulloso de la dedicación y entrega de este excelente equipo de marinos", ha manifestado.

Durante su despliegue, la Navarra ha sido el buque de mando de la operación, y el contralmirante español Francisco Javier Vázquez Sanz ha ejercicio como Force Commander de la misión europea. En su estado mayor a bordo del buque, se han integrado marinos de distintas nacionalidades; en concreto, de Corea del Sur, Serbia, Montenegro e Italia.

El buque ha contado con un equipo médico embarcado, con capacidad quirúrgica, un Equipo de Seguridad de Infantería de Marina, un Equipo de Operaciones Especiales de la Fuerza de Guerra Naval Especial y una Unidad Aérea Embarcada, formada por un helicóptero SH60-B y una aeronave no tripulada Scan Eagle.

Ya le ha dado el relevo en la misión la fragata Victoria, que partió de Rota hace justo un mes.

Ejercicios con fuerzas armadas locales

Durante su despliegue, la fragata ha recalado en diversos puertos africanos —Yibuti, Mombasa (Kenia), Dar es Salam (Tanzania), Antsiranana (Madagascar) y Port Victoria (Seychelles)—, así como en las ciudades omaníes de Salalah y Mascate. En todas estas escalas, las actividades han incluido adiestramiento con las fuerzas armadas locales, además de visitas protocolarias y recepción a bordo de embajadores y autoridades nacionales. Además, la Navarra también ha participado en distintos ejercicios con actores que tienen un papel importante en la seguridad marítima de la región, como la Marina de Kenia, la guardia costera somalí en Mogadiscio y las distintas misiones europeas que operan en la zona, así como marinas como la coreana, la japonesa, la italiana y la Marina India.

Desde la Armada explican que la operación ‘Atalanta’ es el resultado de una serie de resoluciones de la ONU, adoptadas tras el incremento de los actos de piratería en el Índico a partir de 2005; y, con el firme apoyo de España, se convirtió —por decisión del Consejo de la UE, de noviembre de 2008— en la primera operación naval de la Unión Europea. Como muestra de su compromiso con la seguridad de la región, España ha sido el único país de la Unión Europea que ha participado de manera ininterrumpida en la Operación ‘Atalanta’ desde su lanzamiento hace 16 años, además de liderar, desde 2019, la operación desde el Cuartel General ubicado en Rota