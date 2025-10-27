Las imágenes de la llegada de la fragata Navarra a la Base de Rota tras la operación Atalanta
Las imágenes de la llegada de la fragata 'Navarra' de la Armada a la Base de Rota

La dotación se ha reencontrado con sus familias tras cinco meses de despliegue en la operación Atalanta

27 de octubre 2025 - 16:32

La fragata Navarra de la Armada ha atracado en la base naval de Rota para poner fin a cinco meses de despliegue y navegación como buque de mando de la Operación EUNAVFOR ‘Atalanta’. Tras una breve escala en Cartagena, la dotación del buque ya se ha reencontrado con sus familias en la base gaditana. Durante este tiempo, la dotación ha tenido como objetivo cooperar en la lucha contra la piratería en el Cuerno de África y el océano Índico occidental, así como en la protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos.

