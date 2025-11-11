Una fragata de la Armada se integra en la operación de la OTAN contra el terrorismo en aguas del Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar

La fragata Reina Sofía de la Armada ha partido de la Base de Rota para integrarse en la operación 'Sea Guardian' de la OTAN. Según han apuntado desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), el buque llevará a cabo tareas de seguridad marítima para disuadir y luchar contra el terrorismo en aguas internacionales del mar Mediterráneo y aproximaciones del Estrecho de Gibraltar, con una alta densidad de tráfico marítimo y zona clave.

El buque de la Armada estará activado en esta misión durante el mes de noviembre, después de que durante este año distintas unidades españolas hayan participado en la misma con la Alianza Atlántica, como otras fragatas de la clase Santa María como la Canarias o submarinos como el nuevo Isaac Peral, que está desplegado en estos momentos y se encuentra en Egipto.

España participa en esta operación desde 2017, lo "que refuerza en gran medida el compromiso de la Armada y de España con la lucha contra el terrorismo y la seguridad marítima, como aliado fiable y comprometido con la OTAN", apuntan desde el EMAD.

La fragata Reina Sofía ha participado en este 2025, hasta junio, en la misión Atalanta contra la piratería en el Índico. En septiembre lo hizo en la activación 'Sinergia 25', en la que el Mando Operativo Terrestre (MOT) desplegó a 1.000 militares de sus Grupos Tácticos en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, así como en las islas y peñones nacionales. En esta tarea, el buque con base en Rota realizó un seguimiento a un submarino y a un buque auxiliar rusos que transitaban por aguas de interés español.

La operación de la OTAN

'Sea Guardian' es una operación flexible de la Alianza Atlántica en el Mediterráneo y, actualmente, cubre una amplia variedad de tareas asignadas a las Operaciones de Seguridad Marítima (MSO, por sus siglas en inglés): desarrollo de capacidades de seguridad marítima, apoyo al conocimiento de la situación marítima y lucha contra el terrorismo marítimo. Más en concreto, sus actividades están principalmente orientadas al conocimiento del entorno marítimo: tráfico mercante, líneas de comunicación, áreas de pesca, desarrollo de actividades ilícitas, así como a impulsar las capacidades de seguridad marítima de los países de la región.

En caso necesario, y si la OTAN lo acuerda, puede ejecutar tareas adicionales como operaciones de interdicción marítima, defensa de la libertad de navegación, lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva: y protección de infraestructuras críticas. En este contexto, cada año, se lleva a cabo de distintas operaciones enfocadas en áreas específicas de interés en el Mediterráneo. En ellas, se utilizan medios marítimos, aéreos, submarinos y de otro tipo, para recopilar, desarrollar y mantener una imagen precisa de las actividades diarias en aguas de diferentes zonas del mar Mediterráneo.