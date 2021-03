“Se está formando a personal de apoyo para cuando lleguen muchas más vacunas”

–¿Cómo avanza la campaña de vacunación contra el coronavirus en la provincia?

–Pues va bien, vamos al día y según las vacunas que nos van mandando. Nos van pasando el listado de la población a vacunar y en seguida lo gestionamos para que durante esa semana quede todo el mundo vacunado.

–Comentaba el consejero Jesús Aguirre que esta semana, ante la falta de más viales, lo que se está haciendo es seguir administrando la segunda dosis a mayores de 80 años.

–Así es. Las personas cuando vienen a vacunarse se le da su segunda cita y como bien dice el consejero Andalucía ha tenido esa previsión de guardar las segundas dosis, que las tenemos garantizada. Desde este sábado comenzaron a vacunarse a mayores de 80 con segunda dosis.

–¿Considera que están llevando un buen ritmo de vacunación?

–El ritmo lo marca la previsión de las vacunas. Si tenemos más pues podemos llegar a más población, pero el ritmo no lo marcamos nosotros.

–Decía la ministra Darias que esperaba para abril la llegada de 4,5 millones de vacunas. ¿Cuándo esto ocurra habrá necesidad de reforzar el sistema sanitario con más personal?

–La Consejería de Salud de la Junta se está preparando para ello, en el BOJA salió publicado el Plan 500.000, nosotros estamos buscando puntos de vacunaciones masivos, se está formando a personal que pueda venir de apoyo, habrá que reforzar y se hará para poder dar salida a todas esas vacunas que estamos deseando que nos lleguen.

–Incluso se comentaba que sanitarios jubilados se habrían ofrecido a colaborar con este proceso.

–Así es, viene recogido en el plan y lo único es que habrá que darles una formación por la seguridad no sólo de ellos sino de las personas que vienen a vacunarse. En el Plan 500.000 a la semana queda recogido y así se hará.

–¿Están teniendo muchos problemas para localizar a algunas personas mayores?

–A veces sí, pero nosotros seguimos insistiendo. Tenemos los listados que nos pasa el SAS y si vemos que una persona no contesta pues se anota y se intenta seguir localizando. A veces las personas cuando ven que no nos hemos puesto en contacto con ellas vienen y nos advierten. Hay quienes a lo mejor no tienen puesto el teléfono en su historial, que es de donde sacamos nuestros datos, y entonces nosotros tomamos nota y se da respuesta a esas peticiones que nos llegan.

–¿Qué tendría que hacer una persona mayor, de 87 o 88 años por ejemplo, que vea que pasa el tiempo y nadie la llama para vacunarse?

–Pues tendría que pedir una consulta administrativa en su centro de salud y ver que sus datos están bien. Si hay algún error pues dejaría sus datos y nos lo pasarían a para que captáramos a esa persona y se la llame.

–¿Se han encontrado a muchos mayores reticentes?

–Muchos no, alguno sí. Hay un altísimo porcentaje de personas que se quieren vacunar, están como locos por hacerlo. Alguno que no ha querido recibir la vacuna sí nos hemos encontrado, sorprende pero existe, igual que también hay personal sanitario que no ha querido recibir la vacuna. Es un derecho que ahora mismo tiene cada uno.

–¿Hasta el momento se han topado con algún episodio grave de reacción a la vacuna?

–No, afortunadamente hasta el momento nosotros no. Llevamos vacunando desde el 27 de diciembre. Tanto en nuestros puntos de vacunación como cuando vamos a un centro sociosanitario a vacunar llevamos un kit para tratar un posible shock anafiláctico y se podría llamar a emergencias si hubiera algún caso, pero hasta el momento ya digo que no hemos tenido nada. Si acaso alguien que se ha mareado un poco pero nada más.

–¿Es posible que la vacuna provoque más efectos secundarios en personas más jóvenes que en octogenarios?

–La edad aquí se ve que está relacionado. Tanto la Pfizer como la de AstraZeneca le ha dado más reacción a personas más jóvenes. Pero bueno, que tanto en una como en otra la reacción suele durar entre 24 y 48 horas y son síntomas leves, de un poco de malestar, algo de febrícula que con paracetamol se pasa. Es mejor vacunarse. En la nueva estrategia viene indicado que como profiláctico puede administrarse paracetamol de un gramo antes o durante las siguientes 24 horas.

-¿Cuánto tiempo lleva usted en este cargo?

-Pues yo llevo desde el 6 de noviembre de 2019. No llevo mucho. Antes era coordinadora del Servicio de Urgencias del Distrito de Atención Primaria. Me ha cogido toda la pandemia.

-Podríamos decir que estamos ante el mayor reto de su carrera sanitaria.

-Pues sí. Reto organizativo, porque luego retos asistenciales la vida te pone mucho por delante en la profesión. Te encuentras de todo, pero bueno, tengo que decir que me siento satisfecha porque aunque todo el covid y la vacunación nos está dando muchísimo trabajo pero también es muy satisfactorio cuando ves resultados, ves a los mayores vacunarse con la alegría esa que tienen, así que compensa.

-Pero debe estresar un poco tener sobre sus hombros esa presión.

-Algo sí, más que nada por la responsabilidad. No sólo por la carga de trabajo, que es bastante, por ejemplo, todo el equipo aquí lleva sin días libres desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, más que el estrés es la responsabilidad de dar respuesta a toda la ciudadanía, a nuestros profesionales que están trabajando día a día y es lo que más me preocupa.

–Los fines de semana siguen vacunando.

–Sí, nosotros vacunamos los siete días de la semana. Si hay vacunas hay que vacunar, y en seguida tenemos profesionales que dan un paso hacia adelante y nosotros organizamos, nos ponemos a llamar y aquí todos nos remangamos, desde el gerente hasta el último celador. Hay que vacunar sábados, domingos y festivos.

–El Gobierno insiste en que es posible ese horizonte del 70% de la población vacunada a finales de verano. ¿Lo ve posible en la provincia?

–Nosotros si llegan vacunas nos organizamos y claro que lo vemos posible. Y si nos marcan ese rumbo hay que cumplirlo. Nos organizaremos y lo haremos claro.

–Cuando vayan descendiendo los grupos de edad ¿saben si a los niños se les va a vacunar?

–Pues eso son los expertos los que tendrán que decirlo, que son los que programan la estrategia de vacunación según las evidencias científicas que haya. El proceso ha sido seguro pero algo más rápido de lo habitual, entonces no todos los ensayos clínicos se han hecho con todo tipo de población y grupos de edad. Ellos tendrán que decir cuándo y como.

–¿Cómo es el proceso de reparto de vacunas?

–Primero llegan a Madrid, luego se reparten a las comunidades y finalmente se nos envían a nosotros, que las recibimos aquí en la sede del distrito. Tenemos montado el punto de recepción de vacunas con nuestras farmacéuticas, se lleva un control exhaustivo de temperatura, de seguridad, de que la vacuna está bien conservada;y desde aquí salen los diferentes equipos con sus neveras y sus controles de temperatura hasta los diferentes puntos de vacunación que se hayan fijado ese día.

"Hasta el momento no hemos tenido a ningún vacunado que haya tenido una reacción adversa”

–¿Y tienen los congeladores necesarios para mantener congelada la vacuna?

–Nosotros no necesitamos congeladores. Existen dos puntos en Andalucía: Sevilla y Granada, desde donde se distribuye la vacuna congelada, a nosotros nos llega desde Sevilla ya descongelada, sólo necesitamos una nevera que nos asegura que se mantiene entre 2 y 8 grados.

–¿Cuánto tiempo puede conservarse en esas condiciones?

–Un máximo de cinco días. Si ya está descongelada cinco días. Para mantenerla durante más tiempo está a -80 grados, pero nosotros las tenemos ya descongeladas y con esa temperatura. Tenemos neveras portátiles que hemos adquirido para esto y se asegura que no se pierde la cadena de frío.

–En caso de que alguna vez sobren vacunas ¿cómo lo hacen?

–Tenemos un listado de reserva. A veces se sorprenden porque los llamamos y les preguntamos: ¿mire usted, puede venir ahora a vacunarse? Hay gente que a lo mejor no puede, pero les explicamos que están en ese listado para vacunarse en los próximos días y que como a lo mejor ha sobrado alguna dosis pues tiramos de listado. Nosotros no desaprovechamos ni una dosis. Y además no se la ponemos a cualquiera, sino a personas que están en espera de recibir la vacuna.

–¿En el Distrito Bahía de Cádiz-La Janda como a cuanta gente se puede vacunar cada día?

–Pues depende de las vacunas que lleguen. Nosotros hay días que ponemos 700 vacunas y otros días 200. Yo diría que de media unas 500 al día.

–¿Entiende que haya gente que ponga más reparos a unas vacunas que a otras? Es decir, gente que rechaza la de Astrazeneca y prefiere la de Pfizzer.

–Eso pasa, pero cada vacuna tiene su forma de actuar y su porcentaje de protección. Todas tienen un alto porcentaje de protección y es mejor vacunarse con alguna vacuna que no hacerlo. Es como si te dicen tengo dos caramelos porque son los que tengo, y tú me dices es que yo no quiero dos, quiero diez. Pues hijo, dos son los que tengo, mejor dos que ninguno, vamos me parece a mí. Además todos los expertos lo dicen. La gente tiene reticencia a la Astrazeneca y no entiendo el por qué. La vacuna protege de las formas más graves de la enfermedad. Eso es lo que dicen los expertos, que puedes contagiarte pero que se trate de una forma leve.

–Por último, ¿cree que todos los años habrá que vacunarse?

–Espero que no, jajaja. Personalmente por la cuenta que me trae, pero eso lo marcarán los expertos según las evidencias científicas.