El fiscal general del Estado apuesta por que la Audiencia Nacional persiga las mafias trasnacionales tras el suceso de Barbate

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defiende un cambio legal que permita ampliar las competencias de la Audiencia Nacional para combatir el crimen organizado trasnacional. Sus declaraciones se producen después de la muerte de dos guardias civiles en Barbate.

García Ortiz ha abogado por extender las competencias del tribunal para que lleguen a las causas de mayor envergadura al ser preguntado sobre si la Audiencia Nacional debería asumir la investigación del suceso del Puerto de Barbate. "Esa propuesta la hemos hecho desde la propia Fiscalía, en la memoria de 2022, para extenderla a los supuestos más graves: el crimen organizado transnacional, un tipo de delincuencia que nos preocupa muchísimo", ha comentado durante una entrevista en Onda Cero.

Según ha expuesto, el trabajo de la Fiscalía está "condicionado por un sistema procesal que no ayuda" a combatir las mafias "que utilizan todas las redes y todos medios que la tecnología tiene a su alcance". "Esa ley de enjuiciamiento criminal no es la mejor manera de hacerlo, así que bienvenidas todos las iniciativas, que ya hemos escrito, dicho y apuntado en la propia Fiscalía General. No solo el tráfico de drogas, también el blanqueo de capitales, la trata de personas…", ha añadido.

El fiscal general del Estado considera un "reflejo del desahogo de una tragedia, un momento muy difícil para quienes están ahí trabajando y poniendo sus vidas y su profesión al servicio de los ciudadanos" las declaraciones de los fiscales antidroga de Andalucía y sus denuncias sobre la falta de medios para hacer frente a las narcolanchas y la actividad de los grupos del narcotráfico.

En la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al ejercicio de 2022, la fiscal delegada antidroga para Andalucía, Ana Villagómez, alertó de que el desmantelamiento del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON-SUR), puesto en marcha en 2018 en la zona del Campo de Gibraltar, se llevó a cabo sin notificarlo a la Fiscalía.

García Ortiz, que ha evitado pronunciarse sobre esta desaparición, ha reiterado que el Ministerio del Interior no les notificó la decisión. "La Fiscalía trabaja cada día con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y conoce lo que hacen, porque trabajan codo a codo con los mandos de la Fiscalía Antidroga. Solo así funciona una buena cadena de persecución del delito", se ha limitado a decir. No obstante, ha subrayado que el narcotráfico es un problema pluridimensional en el que deben trabajar todas las administraciones. "Solo las medidas represivas no acaban con un problema de salud pública en el que hay factores sociales, económicos, y personales", ha zanjado.