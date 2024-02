Feijoó exige que la Audiencia Nacional juzgue el caso de los guardias civiles fallecidos en Barbate

La localidad de Barbate ha vivido su tercer día de luto oficial, y ha centrado la atención de todo el país al declarar en los juzgados los detenidos por los sucesos que acabaron con la vida de dos guardia civiles en el interior del puerto deportivo, por los que se guardó un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento, un acto que contó entre otras autoridades con el presidente nacional del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoó.

Tras el minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, exponía que "asuman responsabilidades y no traten de diluirlas" quienes montaron el dispositivo del pasado viernes en el que una patrullera de la Guardia Civil fue embestida por una narcolancha.

Molina contó que fue él quien dio la alerta a la Guardia Civil de la presencia de varias narcolanchas que se estaban refugiando en el puerto de su municipio. En ese sentido, aclaró que él "no manda" a la Guardia Civil ni en este dispositivo. "Yo mando a la Policía Local de Barbate, no mando a la Guardia Civil. El que haya montado ese dispositivo y demás que asuma responsabilidades, que no trate de diluirlas", aseveró.

El alcalde barbateño explicó que "prácticamente" ésta era "la primera vez" que este tipo de embarcaciones llegaban al puerto, que sirve de "refugio" ya que "como ven que no hay protección, evidentemente han encontrado un lugar donde poder meterse". "Nosotros no vamos a permitir que esto siga siendo así y vamos a luchar porque la Guardia Civil esté dotada de los recursos necesarios para que puedan tener el puerto protegido", afirmó.

Preguntado sobre si ha tenido contactos estos días con el Ministerio de Interior, el alcalde ha lamentado que no se hayan producido. "No he recibido ninguna noticia del señor Marlaska, con Subdelegación sí que hablo, pero desde luego a nivel de Ministerio, nadie", apuntillaba.

Por último, aseguró que hay que "seguir avanzando" en cuanto a medios, pero también en materia socioeconómica ya que "cuanto más protección social y más empleo se genere en la zona, muchas más posibilidades de que este pueblo pueda resurgir como se merece".

Por su parte, el presidente nacional del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoó, en una comparecencia en el puerto deportivo de Barbate, expuso su pesar por el "asesinato" de dos guardias civiles al ser arrollados por una narcolancha y anunció que su partido reclamará en el Congreso de los Diputados y en el Senado que, de manera inmediata, la provincia de Cádiz sea declarada Zona de Especial Singularidad, y que la Audiencia Nacional asuma sumarios de casos especialmente graves relacionados con la delincuencia y el crimen organizado y el narcotráfico en municipios gaditanos, para lo que se planteará una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así, insistió en reclamar la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apuntando que si no lo hace, debería ser cesado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha reprochado que durante sus años al frente del Ejecutivo haya estado mirando para "otro lado" en relación con lo que ocurre con el narcotráfico en la provincia de Cádiz. Le ha aconsejado que haga una visita a la zona del Campo de Gibraltar para que los alcaldes le expliquen lo que está pasando y ha criticado que el sábado por la noche se fuera a un "festival" de cine (Gala de los Goya), pese a lo ocurrido en Barbate.

El líder del PP ha trasladado su solidaridad y pésame a las viudas y huérfanos de los dos guardias civiles "asesinados" en un suceso que es un claro ejemplo de la "absoluta inferioridad" en la que se encuentran las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado desde el punto de vista de recursos humanos y materiales frente a las organizaciones de narcotraficantes.

Igualmente, ha indicado que las asociaciones y sindicatos con los que se ha reunido coinciden en la ausencia de medios y de efectivos, y en las dificultades que tienen hoy las fuerzas y cuerpos de seguridad para cumplir sus obligaciones, además de la falta de seguridad que sufren. Feijóo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "desatender" de manera continua las reclamaciones de más recursos materiales y humanos y le reprochado que desde el año 2018 no haya declarado la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad.

"Llevamos tiempo insistiendo en la falta de autoridad en la que se ven envueltos los agentes de la Policía y de la Guardia Civil", ha indicado el líder del PP, que ha mostrado su preocupación por las "situaciones límites y dramáticas" a las que se ven expuestos. Ha apuntado que el programa del PP contempla la declaración de la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad y como un "punto negro" para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de toda España.

Así lo demandarán tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, donde sí saldrá adelante porque el PP cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, como ha recordado Feijóo en su comparecencia. Ha indicado que este asunto está consensuado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el que había conversado el pasado domingo.

"No vamos a olvidar lo que ha ocurrido en Barbate y lo que está ocurriendo en el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz", ha sentenciado Núñez Feijóo, que añadí que esa declaración de Zona de Especial Singularidad debe conllevar la dotación de unidades suficientes, beneficios desde el punto de vista retributivo, y medios materiales.

Otra propuesta del PP será la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la Audiencia Nacional se haga cargo de los sumarios sobre casos de especial gravedad que se produzcan en la provincia de Cádiz relacionados con la delincuencia organizada y el narcotráfico. Ha apuntado que la Audiencia Nacional tiene medios, experiencia, recursos, personal judicial y magistrados que están acostumbrados a actos de kale borroka, de terrorismo y delincuencia organizada.

Ha defendido que los fiscales y jueces en la zona están trabajando con absoluta determinación, pero es preciso "trasladar sumarios especialmente graves a la Audiencia Nacional para que sean tratados por los magistrados que tienen experiencia en este tipo de actos de delincuencia y de crimen organizado". "Propondremos una modificación concreta de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sus sumarios se puedan trasladar a la Audiencia Nacional y, por lo tanto, para dar más seguridad y mayor protección a los fuerzas y cuerpos de seguridad que detienen a los delincuentes y ven que lamentablemente no consiguen los fines que persiguen", añadió Feijóo.

Igualmente demandó la dimisión o cese de Grande-Marlaska, que este martes "no puede sentarse" en el Consejo de Ministros. "Incumpliría con mis obligaciones como jefe de la oposición si no pido el cese del señor Marlaska", apuntaba.