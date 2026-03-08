Un mujer fallecida y varios heridos en una colisión de tres coches en la carretera A-396, en Vejer

Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido este mediodía al colisionar varios turismos en la A-396, que conecta Medina con Vejer de la Frontera. Según han confirmado desde el 112 y el Consorcio provincial de bomberos, en el siniestro se han visto implicados hasta tres vehículos, colisionando primero dos de ellos y luego un tercero que impactó con los anteriores.

Desde el 112 informaron que a las 14:00 horas se atendió el primero de varios avisos que alertaban de una colisión entre dos turismos en el kilómetro 21 de la carretera A-396; posteriormente un tercer vehículo impactó contra los ya siniestrados. Los testigos alertaron al Teléfono de Emergencias de que había varios heridos y atrapados.

Así, se dio aviso a los Bomberos de Cádiz, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 (que incluso llegó a movilizar el helicóptero) y a la Guardia Civil de Tráfico, así como a Mantenimiento de Carreteras.

Efectivos de los parques de Bomberos de Benalup y Medina realizaron las maniobras de excarcelación para rescatar a dos personas atrapadas. Una de ellas, una mujer, lamentablemente estaba fallecida. Otra, un varón, es rescatado con vida y trasladada al hospital de Puerto Real por los servicios Sanitarios; que también trasladan al hospital a otras dos personas, apuntaron desde el Consorcio.

Tanto Mantenimiento como Guardia Civil han indicado que los vehículos han sido ya retirados y se ha normalizado la situación del tráfico en la zona.

Es el segundo accidente este fin de semana en la provincia. El sábado por la noche tres personas resultaron heridas en otro siniestro en la CA-35, en Puerto Real.