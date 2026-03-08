Tres heridos en un accidente de tráfico con dos coches implicados en Puerto Real

Tres personas fueron trasladadas por los servicios sanitarios por un accidente entre dos vehículos ocurrido en el termino municipal de Puerto Real en la noche de este sábado. Uno de los heridos quedó atrapado en un coche y tuvo que ser rescatada por los bomberos, para luego ser trasladada al hospital.

Según han apuntado desde el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, el siniestro se produjo entre la calle Chile con la calle Bolivia en la CA-35, en el polígono del Río San Pedro, en el término municipal de Puerto Real.

Efectivos del parque de Cáduz acudieron al lugar, junto con la Guardia Civil. A su llegada había dos de los ocupantes fuera, que fueron atendidos y trasladados por los servicios sanitarios, y una persona que estaba atrapada en el interior de uno de los coches.

Los bomberos estabilizaron el vehículo y rescataron a la persona atrapada, que es trasladada al hospital. Luego realizaron labores de limpieza de la calzada .