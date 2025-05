La esposa de Moscoso renuncia a seguir siendo jueza de paz en Villaluenga

Elisa Sánchez Girón, esposa del alcalde de Villaluenga del Rosario y senador, Alfonso Moscoso, renunció ayer a su cargo de jueza de paz en la localidad payoya, una responsabilidad que asumió en 2023 pese a su incompatibilidad manifiesta al ser militante de un partido político, en su caso el PSOE.

Esta incompatibilidad fue desvelada ayer por el periódico digital El Español, que precisaba que el Reglamento 3/1995 de los jueces de paz prohíbe asumir esta responsabilidad a cualquier persona que pertenezca a un partido político o a un sindicato. El alcalde de Villaluenga, el también socialista Alfonso Moscoso, afirmó que desconocía que existiera esa incompatibilidad, dijo que ser juez de paz en un municipio como el suyo de menos de 500 habitantes “es un cargo honorífico que no está remunerado, lo que refuerza su carácter de servicio comunitario más que de ejercicio profesional” y aclaró que su mujer, que es sanitaria de profesión, asumió esta responsabilidad “para que Villaluenga no perdiera ese Juzgado de Paz tras tres convocatorias que habían quedado desiertas”.

También recalcó Moscoso que los nombramientos en los Juzgados de Paz “los hace el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y no el Ayuntamiento” y que en este caso “no constó informe contrario ni objeción sobre incompatibilidades, además de que el propio edicto del TSJA, publicado en el BOP, otorgaba un plazo legal de un mes para la presentación de recursos ante el Consejo General del Poder Judicial, sin que en ese periodo de tiempo se registraran impugnaciones”.

Estos argumentos del alcalde villalonguense no convencieron sin embargo al PP de Cádiz que ayer, a través de su diputada nacional Macarena Lorente, exigió al PSOE provincial “explicaciones inmediatas” tras conocerse que Alfonso Moscoso “colocó a su mujer como jueza de paz en este municipio a pesar de su incompatibilidad”.

El PP no descarta llevar ante la Fiscalía unos hechos que considera “vergonzosos” y “de extrema gravedad”

Desde el PP se califica este hecho de “vergonzoso” y “de extrema gravedad”, al tiempo que añaden que “carece de ética política que el propio alcalde proponga al pleno que él preside con mayoría absoluta el nombramiento de su propia mujer para que ejerza como jueza de paz en el municipio”. “Estamos ante otro caso más de intento del PSOE de ejercer un control político de las instituciones en general y en particular en este caso de la Justicia, lo que es inadmisible”, reflexiona la diputada del PP. Lorente, además, no descarta presentar una denuncia contra Moscoso ante la Fiscalía por un posible delito de prevaricación y contra Elisa Sánchez Girón por otro posible delito de falsedad en documento público, ya que, según El Español, la esposa del alcalde de Villaluenga presentó en el Ayuntamiento una declaración jurada en la que manifestaba que no existía incompatibilidad para el desempeño del cargo, “cuando debería haber constado su condición de afiliada a un partido político”.

En una localidad como Villaluenga del Rosario que carece de Juzgados, la persona que asume el cargo de juez de paz tiene funciones como levantar acta tras el escrutinio en unas elecciones, llevar a cabo el registro de los nacimientos y las defunciones, oficiar bodas o dirimir juicios verbales penales y civiles o actos de conciliación sobre demandas cuyas cuantías no superen los 90 euros.

Elisa Sánchez Girón asumió esta responsabilidad en julio de 2023 tras tres convocatorias que quedaron desiertas y después de que el propio TSJA advirtiera al Ayuntamiento de que el municipio podía perder esa plaza si continuaba estando vacante. Ayer, y tras confirmarse su incompatibilidad para el cargo, presentó su renuncia irrevocable.

La esposa de Alfonso Moscoso es de profesión sanitaria del SAS y políticamente sólo destacó como alcaldesa de Benaocaz, una responsabilidad que apenas asumió durante cinco meses, de enero a junio de 2007. A partir de ahí no se presentó a la reelección y, aunque mantuvo su condición de militante del PSOE, no volvió a asumir otro cargo público.

Por su parte, Alfonso Moscoso es alcalde de Villaluenga desde 1999, es senador desde 2019 y desde este mismo año forma parte de la ejecutiva regional del PSOE andaluz.