Crece la escalada de violencia en La Línea: un coche de la Policía recibe el impacto de un cartucho

El municipio de La Línea ha vivido en la madrugada de este jueves su tercera noche de disturbios, con varios incendios en el núcleo urbano, creación de barricadas, lanzamientos de objetos a los agentes de la Policía Nacional y un impacto de cartucho de escopeta en uno de los furgones policiales, aunque no alcanzó a ningún agente. A la espera del informe del departamento de balística, y según avanza Europa Sur, todo apunta a que fue disparado con una ballesta o incluso un tirachinas, no un arma de fuego, aunque esto, remarcan desde la Policía Nacional, "no quita gravedad al asunto".

Según los datos facilitados por la Subdelegación, los incendios provocados afectaron a contenedores de basura, zona de pasto y matorral. Además, se ha producido destrozos en mobiliario urbano.

En cuanto a los enfrentamientos con los agentes de la Policía, se han producido lanzamiento de bengalas a la llegada de los indicativos de la UPR, produciéndose además el referido impacto que atravesó la rejilla, cristal y chapa de uno de los furgones de la UPR. Asimismo, los agentes han podido escuchar dos disparos más sin que impactaran en ningún vehículo y en ningún agente.

Se trata de la tercera noche de altercados en La Línea, lo cual era de esperar después de que en la tarde del miércoles cientos de vecinos se manifestaran por la calles del municipio y fueran hasta las puertas de las dependencias de Guardia Civil y Policía Nacional.

Igualmente, los manifestantes profirieron amenazas contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad durante la concentración. Estas amenazas se han producido desde la misma noche del lunes contra un agente de la Guardia Civil, difundiendo su foto por redes sociales y señalándolo como responsable de no socorrer a los dos fallecidos que se ahogaron tras zozobrar la embarcación que usaban para supuestamente, según los mismos que amenazan al agente, "soltar una petacas", con las que se suministra a las narcolanchas.

Cabe recordar que esa versión ya fue descartada por la Guardia Civil, que ha explicado que la patrulla del puesto de La Línea observó una embarcación tipo patera vacía a la deriva a la altura del brazo largo del Puerto de la Atunara y observaron otra embarcación tipo patera con tres tripulantes saliendo de Tonelero --playa próxima al Puerto de la Atunara--, los cuales se aproximaron a dos bultos que había flotando en el agua y los subieron a su embarcación, observándose que eran dos cuerpos.

Una vez alertado el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, a su llegada al lugar de los hechos informaron que había dos cuerpos inconscientes en la segunda embarcación, realizando maniobra reanimación que resultó negativa en ambos casos. Finalmente, los cuerpos fueron trasladados al Puerto de la Atunara, donde se personó una ambulancia del O61, que continuaron con las maniobras de reanimación durante otros 25 minutos.