“Nos encanta pensar que el Concert puede seguir creciendo”

Corría el año 2018 cuando el enamoramiento del viejo poblado de Sancti Petri y el proyecto de llenarlo de notas musicales cristalizó. Rafael Casillas Menacho, junto a sus hijos Rafael y Deborah, emprendieron un ilusionante proyecto que bautizaron con el nombre de Concert Music Festival. Tras varias ediciones, después de superar una pandemia y de confeccionar carteles irrepetibles, afrontan la edición de 2022 con más ilusión que nunca. Rafael Casillas Gordillo ha hablado esta semana desde Madrid con este diario para contarnos cómo el festival de un pueblo, de una pequeña provincia de España, puede presumir de ser uno de los mejores del viejo mundo.

–Virus, guerras, crisis... Habrá que recordar al maestro Sabina y pedir que el fin del mundo nos pille bailando, y si puede ser en el Concert Music Festival, mejor que mejor.

–Esperemos que la guerra en Ucrania acabe pronto, que no se pierdan vidas y que no se expanda. Imagino que aquí la notaremos también, aunque sea de una forma menos cruel, obviamente. Y a esto hay que sumarle los dos años que llevamos de pandemia. Particularmente he notado que la gente tiene aún más ganas de música, de que lo que sea les pille bailando, como dices. Al final hay ganas de salir, de despejarse, de pasarlo bien en un concierto, porque con tantas malas noticias quieren evadirse de alguna forma.

–No parece probable que una nueva ola coronavírica les fastidie el festival de 2022.

–No, y espero que se pare la guerra cuanto antes.

–¿Qué tal marcha la organización del Concert Music de este año?

–A tope. Lo que pasa es que nosotros empezamos a preparar la siguiente edición del Concert en cuanto finaliza el anterior. Llevamos desde agosto de 2021 ya trabajando en el siguiente, porque tanto en la programación como en la estructura hay que ponerse manos a la obra con mucha antelación. Ahora, por ejemplo, aunque se pueda ver lejano, aunque pienses que quedan unos meses, para nosotros está aquí, mañana, ya, lo tenemos encima. Con esa presión trabajamos. Vamos tarde, por así decirlo.

–La pasada semana le impusieron a su padre la Insignia de Oro de Sancti Petri que concede el Ayuntamiento de Chiclana con motivo del Día de Andalucía. Imagino que es motivo de orgullo para toda la familia.

–Efectivamente, para nosotros ha sido un honor que le hayan concedido este reconocimiento a mi padre, que fue quien tuvo esta idea maravillosa del Concert Music Festival en Chiclana. Esperamos poder seguir muchos años más y ser merecedores de más reconocimientos de este tipo. Será señal de que estamos trabajando de la mejor manera.

–Cuénteme, ¿cómo surge el Concert Music Festival?

–Eso creo que él lo cuenta mejor, pero bueno, me parece que tengo permiso para relatarlo. El festival surge cuando mi padre se da cuenta del tremendo potencial que tiene Sancti Petri y ve ese espacio que parecía diseñado ex profeso para acoger el Concert. Desde el principio tuvo las ideas muy claras, muy estructuradas, y no se ha alejado de esa línea que trazó en su día. El sitio le pareció brutal, pero es que encima lo que rodea a Sancti Petri es Chiclana, que es un sitio que no existe en ningún otro sitio, es único en el mundo. Pensó que podía traerse a artistas de renombre y convertirlo en uno de los mejores espacios de ocio de Europa. Es nuestra intención y lo que, creo, estamos consiguiendo.

–Lo cierto es que vuestro cartel difícilmente puede igualarse en otro lugar del continente actualmente.

–Totalmente. Al final es un cártel súper variado, que reúne a diferentes géneros, a los mejores artistas, y es una locura de cartel. Nos quedan aún cosas por anunciar pero ya, con lo que tenemos, es una pasada. Al final también ayuda el entorno y todo lo que engloba el Concert Music en ese enclave. Nuestra intención es seguir teniendo a los mejores artistas del mundo y hacer las cosas como nos gusta, bien, para que la gente se lo pase estupendamente en Chiclana.

"El cartel de 2022 es una brutalidad. Todos son grandes artistas. Me hace mucha ilusión tenerlos en el festival”

–La buena sintonía que tienen con el Ayuntamiento de Chiclana ¿ha ayudado a colocar al Concert en el lugar que ocupa actualmente?

–Sin duda. Es fácil trabajar con ellos, es cómodo, porque, aunque hay burocracia, como la hay en todos sitios, no te ponen tantas pegas por todo. Si desde la administración se dificultan los proyectos todo se complica, eso es innegable, y no se avanza. Aquí eso no pasa y estamos muy contentos y agradecidos de poder hacer el Concert con ellos.

–Le voy a hacer una pregunta políticamente incorrecta. ¿Cuánta gente le pide entradas cada verano por la cara?

–Jajaja... Mucha, pero cada vez menos. Me piden, y, a ver, yo lo entiendo en parte, pero al final la gente tiene que entender que esto tiene un trabajo. Una entrada más o menos no importa, pero es que todo esto tiene una gran trabajera detrás y si diéramos entradas gratis a todo el mundo pues sería complicado mantener este festival con el nivel que tiene.

–El gañote vil gaditano, que decía nuestro queridísimo Emilio López.

–Claro, si te pones así tampoco nadie querría pagar por el cine ni por el fútbol ni por cualquier espectáculo. En fin, podríamos poner miles de ejemplos. Todo en esta vida cuesta. La cultura del esfuerzo y esas cosas.

–Del cartel de 2022, que es sencillamente espectacular, con gente como Marc Anthony o Sting, por citar sólo a dos de los más internacionales, ¿hay alguno que le haga mayor ilusión de tenerlo en Chiclana?

–Todos son grandes artistas. Me ilusiona ver a la gente viendo a su artista favorito. Incluso preparar el Concert con nuestro equipo es emocionante. Pero sí que es verdad que yo soy muy aficionado de la música electrónica y me encanta gente como Martin Garrix o Don Diablo, pero es que también viene gente como Maluma, Juan Luis Guerra, Marc Anthony... Sting también me parece impresionante. En fin, todos me hacen mucha ilusión pero esos, más todavía.

–¿Y tiene oportunidad de departir con ellos en algún momento o estos artistas son un tanto inaccesibles?

–Depende. Nosotros tampoco somos muy dados a molestar, por así decirlo, a los artistas. Su intimidad la respetamos mucho y vemos que les puede generar incomodidad, así que no hacemos mucho por tratarlos. Si vemos que están abiertos a sociabilizar pues encantados, claro, porque es gente muy interesante, con unas historias increíbles, pero si percibimos que son reacios preferimos dejarlos a su rollo. A mí me encantaría conversar con todos, pero entiendo perfectamente que eso no puede ser. Son personas como nosotros, los hay más reservados, más tímidos, o simplemente que no les apetece en ese momento. Hay que respetarlos. A nosotros lo que nos preocupa es que se sientan cómodos y ya está.

–En cuanto a la dirección de la organización del Concert, su padre, su hermana y usted mismo ¿cómo se dividen las tareas? ¿Están especializados en alguna cuestión cada uno?

–En mi caso yo hago todo el tema de los DJs del Concert pero porque me encanta. Me encargo de buscarlos, de traerlos, de atenderlos... Es una de mis funciones también, pero básicamente los tres nos dedicamos a todo, por así decirlo. Vamos definiendo lo que tenemos que hacer conforme va surgiendo la cuestión.

"Sin Chiclana el Concert no sería lo mismo. Aporta tantas cosas por sí solas... Es nuestro sitio ideal”

–Cuando comenzaron con esta aventura ¿pensaron que iba a alcanzar tal dimensión?

–Era nuestra intención, sin duda. Si no lo intentas no pasa, nosotros quisimos que esto pasara y nos esforzamos para ello. Incluso queremos que vaya a más. Al final estamos consiguiendo algo muy bonito pero nos encanta pensar que el Concert puede seguir creciendo. Con trabajo, con esfuerzo y con ilusión espero que podamos seguir creciendo. Pero es verdad que el principio fue costoso, en todos los aspectos.

–Imagino que, al principio, lanzarse a contratar a artistas con un caché elevado conllevaría un riesgo importante.

–Fuimos valientes pero porque pensamos que en algún momento había que hacerlo. Y para que nazcan iniciativas como estas hay que tener un punto de valentía y a la vez ser muy cuidadosos con todos los aspectos, no dejar nada al azar. Y tener un buen equipo, una buena estructura, eso es clave. Y la gente lo valora cuando acude al Concert.

–¿Se han planteado en algún momento el cambio de escenario? ¿Se les puede quedar pequeño Sancti Petri?

–No, no está en nuestros planes. Pensamos que el sitio es ideal.

–¿Y han tenido ofertas para trasladar el Concert a otra población?

–No, ofertas como tal no.

–Pero despertará codicia en alcaldes de otros municipios.

–Pues no tengo ni idea. Repito que nuestro sitio es Sancti Petri.

–¿Temieron que la pandemia cortara la progresión del Concert?

–Sí, era inevitable tener miedo. Llegó la pandemia y no pudimos hacer el Concert de 2020. Nos afectó, claro. Nos dio muchísima pena, tanto a los que lo hacemos como al resto de trabajadores. Es que al trabajar en el Concert generas una sensación que es casi como si estuvieras en tu casa, y aquel verano lo añoramos muchísimo todos. No es que tuviéramos miedo porque se acabara el proyecto pero sí que hubo incertidumbre porque además ese 2020 iba a ser el definitivo con un gran cartel y hubo que esperar. Preferimos no hacerlo a hacerlo mal. No pasó nada porque el año 21 salió todo muy bien y en este 2022 cumpliremos la quinta edición.

–¿Cuánta gente trabaja para poner en marcha la maquinaria de ese gran circo que es el Concert Music Festival?

–Uff... mucha gente. En la oficina somos pocos, por así decirlo, pero en todo lo que rodea el proyecto por fuera podremos ser unos 100, a los que hay que sumar otros 150 cuando llegan los conciertos en verano.

–¿Visitan otros festivales, hablan con otros promotores para intercambiar ideas?

–Lo hacemos sí, vamos a festivales porque, aparte de que son amigos, también nos gusta verlo con nuestros ojos. Todo el mundo aprende de todo el mundo.

"Tras la pandemia he notado que la gente tiene aún más ganas de salir a divertirse”

–¿La música sin conciertos en directo, sin ese contacto del artista con la piel del público, es menos música?

–Totalmente. Sin conciertos, por mucho que te pongas una canción, no se vive igual. En Concert la experiencia es una pasada, y lo que estamos preparando para este año va a ser una brutalidad. Vamos a tener más de 70 artistas este próximo verano en el Concert Music, lo que conformará un cartel excepcional.

–¿Cuándo cogen vacaciones?

–No cogemos vacaciones.

–Caramba. Vaya negocio.

–No sé, es que nos lo pasamos bien haciendo lo que hacemos.

–¿Les ha dado calabazas algún artista?

–Bueno, es que si no se ha podido traer un año igual se ha podido otro. Pero vamos, ¿a quién no le han dado calabazas alguna vez en su vida?

–¿A quién le gustaría ver subido en el escenario del Concert?

–Hay grandes figuras, podría decirte muchas, pero es que con el cartelón que tenemos estoy súper satisfecho.

–¿Y su principal objetivo futuro?

–Pues convertirnos en uno de los mejores festivales de Europa, porque al final pensamos que será bueno que nos reconozcan en otros países. Nos gustaría crecer más.

–¿Está siendo importante para el crecimiento de Chiclana su festival?

–No sabría que decirte. Es que Chiclana aporta tantas cosas por sí solas al Concert... Sin Chiclana no sería lo mismo.

–Por último, le vi, junto a su hermana, recibiendo un premio como Emprendedores del Año de manos del Rey. Vaya nivel.

–Efectivamente. Nos concedieron un premio el pasado año y la verdad que estuvo muy bien. Agradecidos.

–¿No le pediría también el Rey alguna entrada para un concierto?

–Jajaja... No, no, está invitado directamente.