Los empresarios de Grazalema y Benamahoma alzan la voz para recuperar cuanto antes la normalidad

Una vez que la mayoría de vecinos de Grazalema ha podido regresar a sus casas ahora la prioridad se centra en recuperar el ritmo de actividad económica que permita una vuelta integral a la normalidad. Con ese objetivo, los empresarios de Grazalema y Benamahoma se han unido para reivindicar los puntos prioritarios que hay que abordar en los próximos días.

Entre ellos, destacan la necesidad de arreglar de manera provisional las carreteras y buscar el compromiso institucional para su optimización a medio plazo, además de lanzar un mensaje a la sociedad que huya de catastrofismos y permita revitalizar el turismo cuanto antes, un sector fundamental para este enclave.

Como medida más urgente se encuentra la recuperación de la movilidad en ambos municipios con el arreglo de los accesos que aún permanecen cortados, como ocurre con los tramos de carreteras entre Benamahoma y El Bosque, Benamahoma y Grazalema (Puerto del Boyar), Villaluenga-Los Alamillos o el Puerto de las Palomas.

La Unión de Empresarios de Grazalema y Benamahoma reclama soluciones provisionales inmediatas como crear pasos paralelos en las zonas hundidas o con deslizamientos, conceder permisos especiales de circulación a ganaderos, trabajadores y transporte escolar e implantar un sistema provisional de transporte escolar que cubra las rutas tradicionales.

Los ganaderos, especialmente afectados

El sector de la ganadería se ha visto especialmente perjudicado por esta situación, dado que hay caminos impracticables que están impidiendo el acceso a los camiones encargados de distribuir el pienso o de transportar la leche que se produce en las explotaciones de vacas.

Aunque lo prioritario es acometer esas medidas urgentes, también reclaman un plan de arreglos y mejoras definitivas de las carreteras, para lo que se han sentado con las administraciones competentes con el fin de obtener un compromiso a medio plazo. "Tanto la Diputación de Cádiz como la Junta de Andalucía se han mostrado muy receptivas a nuestras peticiones", comenta Guillermo San Miguel, uno de los empresarios afectados. Igualmente, se han reunido con la Delegación de Fomento para trasladar sus reivindicaciones.

También solicitan un paquete de medidas concretas para ayudar al tejido empresarial de la zona: ganaderos, productores, servicio y turismo, con especial énfasis en aquellos negocios que aún no puedan reabrir o se vean obligados a cerrar temporalmente.

Revitalizar el turismo

Otra de las reivindicaciones que hacen los empresarios es revitalizar cuanto antes el turismo, para lo que consideran fundamental abrir los senderos públicos del Parque Natural a la mayor celeridad con el fin de que tanto los guías como las empresas puedan retomar las reservas y organizar sus agendas.

Para ellos es fundamental lanzar un mensaje de calma que huya del catastrofismo. "Aquí no ha pasado como en Valencia con la Dana que todo quedó destrozado, de hecho ya hay muchos negocios funcionando y otros que lo harán en los próximos días y hay que recuperar la normalidad cuanto antes", señala Guillermo San Miguel, al frente de una distribuidora de bebidas. "Ya hay bares y restaurantes abiertos y otros que lo harán este fin de semana, también la gasolinera está activa y en breve estarán disponibles muchos negocios de alojamiento rural, necesitamos reactivar el turismo cuanto antes", subraya el empresario.

A las puertas de que comience la temporada alta, las localidades de este enclave natural trabajan a marchas forzadas para estar a punto y evitar que los daños ocasionados por el temporal afecten aún más a los negocios de la zona.