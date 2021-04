Los empresarios lamentan la falta de "contundencia" política para evitar el cierre de Airbus Puerto Real

Nueva voz en defensa de la planta de Airbus Puerto Real. La Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) ha defendido este viernes que la factoría es competitiva a la par que lamenta "la falta de contundencia" de los políticos, especialmente del Gobierno central, para exigir a la empresa que siga abierta.

"No es una planta que se quede antigua, ni le falta capacidad tecnológica ni sus trabajadores son absentistas o poco capacitados sino todo lo contrario. No merece que el sur del sur sea el norte de estas decisiones", ha lamentado el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, en una comparecencia junto al responsable del Consejo Empresarial Aeronáutico (Aerocádiz), Antonio Conde, que representa los intereses de la industria auxiliar.

Sánchez Rojas ha criticado especialmente la visita de hace diez días de la ministra de Industria, Reyes Maroto, que aseguró a los sindicatos que Airbus no había tomado una decisión sobre Puerto Real en una reunión improvisada sobre la marcha horas antes de participar en un foro sobre turismo en la Diputación.

"Yo habría esperado de la ministra más contundencia, la que le ha podido sobrar al presidente de la Junta que no tenía papel en esta ceremonia, convirtiéndose en un premonitorio de lo que puede pasar", ha señalado el líder de la patronal gaditana, en alusión también a las declaraciones de Juanma Moreno del pasado miércoles en la que dio por hecho el cierre de la factoría.

El presidente de la CEC también ha recordado la Proposición No de Ley aprobada esta semana en el Congreso con el apoyo de PSOE, PP, Cs y Unidas Podemos y ningún voto en contra, en la que se insta al Gobierno a velar por el cumplimiento de los acuerdos firmados con Airbus en materia de empleo y carga de trabajo, pero que no hace ninguna mención a Puerto Real.

"Yo leo la PNL del Congreso y bajo la magnífica intención de mantenimiento del empleo se ha perdido la oportunidad de decir que no se cierre ninguna planta en España", ha criticado Sánchez Rojas.

Esa falta de apoyo político también ha quedado evidente, a juicio de la patronal, en la negativa de AENA a ceder terrenos en el Aeropuerto de Jerez a una empresa especializada en mantenimiento y reparación de aviones, lo que habría supuesto una vía de negocio alternativa para el sector aeronáutico como lo ha sido la reparación de cruceros para el astillero de Navantia Cádiz.

La propuesta fue defendida por parte del Consejo Aeronáutico como una posibilidad de lograr carga de trabajo tras el fin del A380 y darle vida a un aeropuerto "con una ocupación bajísima". "La respuesta de AENA fue que ese espacio lo tenía dedicado a una central fotovoltaica y que no procedía, cuando una central solar se puede poner en cualquier parte de Andalucía", lamentó el presidente de Aerocádiz.

Antonio Conde explicó que la situación de pérdida de carga de trabajo y de empleo se arrastra desde finales de 2019, antes de la crisis del Covid. Según sus cálculos, de los 1.500 trabajadores del tejido auxiliar aeronáutico, uno de cada tres perdió su empleo antes de la pandemia. Y de los que quedan en activo, el 60% se encuentra inmerso en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Al no contar con protección especial por no estar considerado esencial afectado por el Covid, Conde estima que la mayoría de los ERTE se convertirán en ERE.

Para la patronal, el cierre de Puerto Real, la planta más pequeña de Airbus, "no soluciona sus problemas a nivel global". "Entiendo decisiones empresariales, pero no entiendo que no se reparta carga de trabajo entre todas las plantas porque lo que es irreversible es el cierre de una de ellas", ha insistido Sánchez Rojas, que se niega a dar por hecho el cerrojazo a la factoría. "No quiero colaborar a esa profecía autocumplida, sino compartir la preocupación por la poca claridad, incertidumbre o las apariciones en escena desafortunadas cuando no tocaba y porque creo que aún hay oportunidad de que se haga reflexionar y apostar por otras soluciones a los dirigentes", ha incidido el presidente de la patronal, que ha apostillado su preocupación por que "la provincia de Cádiz sea maltratada otra vez".

"No debe ser baladí que con fondos públicos se esté apostando por apoyar al sector aeronáutico y que a Cádiz nos toque la parte más delicada. Si se comparte carga de trabajo y se recupera el empleo cuando se recupere la actividad, no nos dejaría fuera como parece que se pretende", ha subrayado el presidente de la CEC. "Para mí el futuro de los problemas de Airbus no pasa por el cierre de una planta. Y menos la única civil con salida al mar. Y si el A380 perjudicó a varias plantas, no entiendo que sólo acabe con una de ellas, Y el argumento de que hay dos no es exclusivo de Cádiz, porque también hay dos en Toulouse o en Madrid, ya que Getafe e Illescas están más cerca Puerto Real y el CBC", ha asegurado.

Por su parte, fuentes de Airbus han señalado que no hay modificación sobre su postura oficial. La empresa mantiene el posicionamiento trasladado en febrero, en el que insistía en que insiste en que la factoría de Puerto Real "se encuentra en una situación crítica" y no ve viable mantener dos centros productivos en la Bahía de Cádiz. La compañía achaca la crisis de la factoría puertorrealeña al "cese de la producción del A380", aunque se ha agravado "por el impacto de la crisis de la COVID-19",