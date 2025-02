La empresa gaditana, más allá de Cádiz: Ferias y misiones comerciales para aprender y crecer

Cádiz/"La internacionalización no es solo una oportunidad, es una necesidad para nuestras empresas". El presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, Ángel Juan Pascual, defiende la importancia de que el empresariado salga al extranjero, busque nuevos mercados y clientes y venda su producto o servicio fuera de la fronteras gaditanas, andaluzas y españolas. Con ese objetivo trabaja la entidad, "llevamos más de dos décadas trabajando para que nuestras pymes (pequeñas y medianas empresas) encuentren en la internacionalización una vía estratégica de crecimiento", que desarrolla desde hace años un plan de asistencia a ferias internacionales y de misiones comerciales con fondos europeos que ayuda a los empresarios y sectores interesados a iniciar o afianzar este camino. El año pasado se beneficiaron más de 60 empresas, este está previsto que participen en las expediciones programadas hasta 106.

El programa Pyme Global contempla para 2025 once acciones en once países, que suman 14 destinos (algunos se visitan dentro del mismo viaje). Para ello cuenta con una financiación de más de 250.000 euros de los que 200.000 son para ayudas directas a las empresas. "Hace 10, 15 años la Cámara tenía un papel activo en la elaboración del plan. Nos reuníamos y bajo criterios de crecimiento económico, volumen de exportaciones y otros factores decidíamos. Pero nos dimos cuenta de que, si teníamos contacto con los empresarios, tenía más sentido que ellos nos trasladaran sus intereses. Ahora comenzamos a elaborar el plan en septiembre y mantenemos reuniones con ellos para conocer por dónde van sus peticiones", explica Manuel Álvarez, director de Internacionalización, Formación y Competitividad. De esta forma responden a las demandas del tejido empresarial gaditano, de toda la provincia excepto el Campo de Gibraltar y Jerez que no forman parte de su demarcación. Por eso animan a las empresas y a los sectores a plantear su sugerencia.

Un proceso fácil

La propuesta se remite al Ministerio de Industria, es la Secretaría de Estado de Consumo quien tutela a las cámaras, para su visado, autorización y aprobación de los fondos. En concreto, fondos europeos Feder. "Tenemos credibilidad. Nuestro buen hacer nos ampara, y por eso nos dan el dinero que solicitamos", apunta Juan Pascual. Incluso han llegado a pedir una ampliación (y se hizo un ajuste de presupuesto) para una feria en Las Vegas que propuso un grupo de empresarios en diciembre y que se celebró hace un par de semanas, finalmente con asistencia gaditana. No es la primera vez: pasó hace unos años con una feria en Riad a la que acudieron 16 empresas, que era a finales de enero y se planteó en diciembre. "Siempre hay una respuesta rápida de la Cámara, que es lo que nos sirve al mundo empresarial", observa Álvaro Osborne, CEO de la constructora Gesteco e integrante de la junta directiva de APECOP (FAEC-Federación Andaluza de Empresarios de la Construcción de Cádiz).

Al beneficiario se le subvenciona el 85% de los gastos, "de la inversión", como la denominan desde la Cámara. También contribuye a la presencia gaditana en estas citas la Diputación Provincial a través del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico. "Les mostramos que era importante que la provincia tuviera un stand en algunas de estas ferias, porque además es un gasto muy importante para las empresas. En algunos casos hablamos de 50.000 euros por expositor", explica Salvador Durán, director de Compras y Logística de Tincasur (sector naval), que también forma parte de la comisión de Internacionalización de la organización.

La entidad se aprovecha de la experiencia satisfactoria de los participantes para atraer a otras empresas frente a posibles reticencias a burocracia o los problemas para cobrar. "Nos ayudan a lanzar el mensaje", apunta Álvarez, que describe el proceso: rellenar "literalmente" dos folios y enviar un correo con dos archivos adjuntos. Se ha pasado a que todo sea por sede electrónica, recuerda. Esos documentos pasan por una auditoría "y cobran siempre", la mayoría de las veces en 3 meses, las menos se puede alargar a 6.

Once citas en 2025

La programación del año recoge la Feria de alimentación Winter Fancy Food de Las Vegas, en la que ya estuvieron ocho empresas, y que incluyó acciones en Los Ángeles para conformar una misión comercial. "En estas vas 2, 3 o 4 días con una agenda preparada por una consultora para visitar clientes. No vas a puerta fría, el consultor te ha preparado la información de cómo es esa empresa, vas a la que está interesada, además", detalla Durán. "La productividad es muy alta", tercia Osborne sobre las acciones en el exterior organizadas por la Cámara que siempre implican un trabajo previo.

El próximo viaje, la primera semana de marzo, será a la Feria ITB de Berlín, para todos los segmentos del sector turístico, que tiene diez plazas. Le seguirá a finales de ese mes una misión comercial a Singapur, para la industria naval, el transporte y la logística, además de la construcción, prevista para 16 participantes.

Expedicion de empresarios de Cádiz con la Cámara de Comercio a la Feria de Posidonia en 2024. / Cámara de Comercio de Cádiz

La Feria Seatrade Cruise Global de Miami en abril está destinada a empresas del sector naval, en concreto en el ámbito de los cruceros, la industria naval, el transporte y la logística. Un mes después será la misión comercial EAU a Dubai para el mismo sector y actividades empresariales, pero con la incorporación del sector de la moda. Específica de industria naval, transporte y logística serán la Feria Nor-Shipping de Oslo, en junio, y la misión comercial a Hong Kong e India, ya en septiembre. Todas estas tienen 10 plazas para empresas.

Antes del verano, a mediados de junio, ocho participantes viajarán a la Feria Paris Air Show (Le Bourget), centrada en la industria aeroespacial. Para mitad de septiembre marca el calendario una misión comercial para el sector de la construcción, que repite con Coventry y suma además Dublín en el mismo viaje. Antes de acabar el ejercicio, prácticamente en las mismas fechas de noviembre, se desarrollan las visitas a la Feria WTM (Londres) para el turismo, por un lado; y a la Feria Europort (Rotterdam), con implicación de la industria naval, el transporte y la logística, junto a la construcción.

La evolución en las acciones para la internacionalización es evidente. "Ahora no ves problema en viajar a Estados Unidos o a cualquier rincón de Asia", sostiene el presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz. "Antes eran planes básicos: de las muestras de marroquinería con que pasabas la frontera se ha ido mucho más allá, con una evolución gracias a la Unión Europea, al Mercado Único, al euro… y a la facilidad para desplazarnos", añade el responsable de Internacionalización.

El punto de inflexión en la predisposición empresarial se produjo en 2008, entonces hubo "un cambio radical". Con la crisis las empresas gaditanas fueron conscientes de que había que salir fuera, que no podían limitarse al mercado español. Los datos refrendan ese viraje: la provincia es líder en Andalucía en exportaciones. "Nos disputamos el puesto siempre entre Almería, Sevilla y nosotros", indica Ángel Juan. En 10 años Cádiz ha pasado a tener de 4.000 a 6.000 empresas que venden al exterior. La ratio es casi del 20% de exportadoras recurrentes (habituales), que son las que llevan más de cuatro año. Hasta 1.500 pymes entran en esta categoría. "Está en el ADN de la empresa gaditana", defiende Manuel Álvarez.

Desde la Cámara se desarrolla esta participación en ferias y misiones comerciales para contribuir a un aumento de la internacionalización. "No es solo una oportunidad, es una necesidad para nuestras empresas. Estamos convencidos de que competir en mercados globales fortalece la competitividad local. Por ello, seguiremos apostando por iniciativas que diversifiquen nuestros sectores estratégicos y posicionen a Cádiz como un referente en el comercio exterior", comenta el máximo dirigente. La idea es "consolidar a Cádiz como un hub empresarial global", por eso han organizado acciones para sectores emergentes y refuerzan el acompañamiento personalizado para que más empresas realicen este camino con éxito.

¿Qué dice la experiencia empresarial?

Representantes de tres empresas explican las razones de implicarse en estas iniciativas: Salvador Durán, de Tincasur; Álvaro Osborne, de Gesteco; y Mar Fariña, gerente del grupo Ossa Food (hostelería). Una palabra resume buena parte de sus motivaciones: aprender. Un ejemplo es la asistencia del sector de la construcción a Singapur, pionero en construcción modular, en la línea de la industrialización, "producir en fábrica y construir sobre el terreno con piezas prefabricadas", apunta Álvarez. Pero también son de los primeros en usar este sistema en la construcción de vivienda social. "Un tema muy actual en España", añade.

"Saliendo fuera la construcción busca aprender nuevas técnicas, la incorporación de nuevas tecnologías, y la cámara nos ofrece facilidades. Es una puerta abierta para hacer una reflexión conjunta del sector, sobre el futuro y hacia dónde vamos. Podemos comprobar cómo lo han hecho otros países para aplicarlo aquí según nuestras necesidades", reconoce Álvaro Osborne. Digitalización, novedades para crear vivienda social, materiales nuevos, sostenibilidad, la inclusión de nuevas tecnologías en las viviendas que se construyen o nuevos sistemas productivos para agilitar el trabajo son algunos de los aspectos que las empresas intentan incorporar a su actividad. Y en las ferias pueden encontrar las últimas innovaciones de cada una. "Salir fuera nos permite conocer estas cuestiones", insiste. Además, ayuda a "reposicionar los intereses de la empresa", a comprobas si el camino que sigue es acertado.

Salvador Durán acumula siete ediciones de la Feria SMM de Hamburgo (que es bienal). "Es la feria más importante del sector naval, donde se presentan todas las novedades y hay que estar allí. Es una locura, con 300.000 personas. El hotel se reserva el año anterior", expone. El peso de esta actividad para la economía gaditana se traduce en la presencia en otras citas claves en otros puntos del mundo. Ha vivido el cambio de este tipo de eventos: antes había toneladas de papel, ahora es papel cero; antes no había estética, ahora la imagen está cuidada, el márketing se trabaja. "Me faltaban horas para atender a la gente", señala sobre Hamburgo. "La Cámara te da un soporte, te facilita las cosas", defiende.

Mar Fariña se estrenó en esta aventura en la pasada Feria WTM de Londres. "Fue una toma de contacto, pero abrimos la mente y nos sirve para ir más preparados la próxima vez", comenta. La gerente de Ossa Food resalta el papel de la Cámara de Comercio, que ha supuesto "una vía de acceso para conocer cómo funcionan los agentes especializados, el turismo internacional, los tourperadores". Se han sumado a esta apuesta porque entienden que la apertura internacional de su negocio es un factor importante para crecer. El turismo gastronómico puede colaborar en el atractivo de la provincia, junto al natural o cultural. "El cliente que va a un establecimiento hostelero no solo busca comida, quiere una experiencia. Lo tenemos interiorizado, por eso hacemos catas o jornadas gastronómicas con productos de otras zonas de España. En ese camino tenemos que continuar y ofrecerlo a los touroperadores", señala Fariña sobre esa apuesta para conectar con nuevos clientes, abrir nuevo mercado. Una cuestión en la que considera que la cadena de producción del turismo debe trabajar de manera conjunta para ser más competitivos, "hay que competir como zona".

Hay varias conclusiones de estas acciones: "compartir nos hace más fuertes", "hacemos provincia entre todos los sectores", "te posicionas en el mapa", "hacemos marca", "son un golpe de realidad: darte cuenta de que haces cosas mejor que otros y que de otras podemos aprender". Aprender.