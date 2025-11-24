La inmigración salvó a la provincia de Cádiz de perder población en 2024

La provincia de Cádiz mantiene un lento crecimiento de la población cada año. Una ralentización que le está alejando de los puestos de cabeza, aunque aún está entre las ocho provincias más pobladas, a la vez que se le acerca Baleares.

Desde hace unos años es la inmigración la que salva la estadística gaditana, así como el movimiento migratorio que sigue teniendo un balance positivo en la diferencia entre quienes vienen a Cádiz de otras provincias y países y quienes salen de ella. Por contra, el crecimiento vegetativo supone cada vez más una presión a la baja en cuanto al padrón anual.

Lo cierto es que si los datos de habitantes de la provincia de Cádiz se rigiesen únicamente por su crecimiento vegetativo: la diferencia entre los nacimientos y las defunciones en los doce meses del año, la provincia estaría en números rojos en cuanto a su movimiento de población.

Así, en 2024 el censo de la provincia habría bajado en 2.605 habitantes. A este dato tan negativo se llega porque 40 localidades cerraron el año con un crecimiento vegetativo negativo, y solo tres lograron un dato positivo. Dos pueblos más se quedaron a cero en la resta entre nacidos y fallecidos a lo largo del ejercicio.

Que la casi totalidad de los municipios de la provincia cierren todo un año con crecimiento vegetativo negativo es una tendencia especialmente grave. Significa que el dato final del censo en positivo se alcanza únicamente gracias a la emigración que llega a nuestra tierra.

Hace dos décadas, en 2004 solo habían cuatro municipios en negativo, mientras que una década más tarde este dato creció hasta catorce localidades. Con todo ello en los diez últimos años se constata un descenso notable de la natalidad frente a un aumento de la mortalidad en buena parte de la provincia.

Sólo aguantan en 2024 Benalup, con 6 en positivo; dos más alcanzó El Bosque y, por supuesto, Chiclana con 31 nacimientos más que defunciones.

Este último dato es también significativo, y refuerza la caída de la población autóctona en la provincia. La ciudad más dinámica en los últimos años tuvo un crecimiento en positivo de 491 personas en 2004, diez años después se quedó en 326, un dato aún alto, hasta quedarse casi en el límite con los 31 de 2024.

Cádiz capital sigue en caída libre

En el otro lado de la balanza se mantiene la capital, en caída libre de población desde mediados de la década de los 90 del pasado siglo.

En este caso, al crecimiento vegetativo negativo de la capital se le ha unido en la pérdida de población la masiva salida de sus vecinos hacia otras ciudades, especialmente de la propia Bahía de Cádiz. Que estas hayan tenido un crecimiento vegetativo en positivo se ha debido en buena parte a esta llegada de los vecinos de la capital.

En todo caso, en 2004 el crecimiento vegetativo en negativo en Cádiz era muy comedido, con 81 fallecidos más que nacidos en ese año. Una década más tarde el dato ya se había disparado hasta -381, y el pasado año la cifra alcanzó uno de los datos más altos, con -787.

Pero este cambio demográfico ya no se libran ciudades muy dinámicas en materia de población. Entre ellas destaca Jerez de la Frontera, que tiene un dato negativo de -454 frente a un crecimiento en positivo de +1.082 en 2004.

Algeciras, la segunda ciudad con más habitantes de la provincia, tuvo un crecimiento negativo, -104; San Fernando, -250; El Puerto de Santa María, -124; La Línea, -101; Sanlúcar de Barrameda, -83 y Puerto Real, -55.

En el caso de nacimientos, Cádiz capital se queda en sexto lugar en el conjunto de la provincia. Fueron 493 en 2024. Este listado lo lidera aún con fuerza Jerez, con 1.362 nacimientos; Algeciras llegó a 858; en Chiclana fueron 597; San Fernando con 534 y La Línea con 521 nacimientos. Sanlúcar se quedó con 471, a un paso de adelantar también a la capital gaditana.