Los embalses gaditanos ganan 16,7 hectómetros cúbicos en la última semana gracias a 'Claudia'

Los embalses gaditanos han aumentado en 16,7 hectómetros cúbicos el total de agua acumulada durante la última semana, beneficiados por las lluvias que ha arrojado durante los últimos días la borrasca Claudia. ´

Así, los embalses de la provincia arrojan a día de hoy un total de 795,35 hectómetros cúbicos, frente a los 778,59 hectómetros que mantenían el lunes pasado, según los datos que proporciona la Red Hidrosur, dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Dentro de las reservas dependientes de la cuenca del Guadalete-Barbate, este acumulado ha sido de 14,7 hm3, arrojando los pantanos de la red un volumen final de 688 hm3.

Por embalses, es el de Los Hurones el que presenta -a nivel provincial- un diferencial más alto, habiendo ganado 5,8 hm3 respecto a la semana pasada (pasando de 76,9 a 82,8). Tras él, aparece Guadalcacín, con 3,8 hectómetros cúbicos más que lo dejan en un total de 326 hm3. La balsa de Barbate, por su parte, ha ganado 2,3 hectómetros cúbicos en los últimos siete días, con lo que se sitúa en 86,3 de sus 228 hm3 totales. Un par de hectómetros ha conseguido subir también el embalse de Bornos (2,18), que acumula 112 hectómetros cúbicos, superando la mitad de su capacidad.

El embalse de Zahara-El Gastor, por otro lado, ha sumado esta semana 1,4 hm3 , llegando a un total de 48,3 hm3; mientras que el de Arcos se sitúa entre los que menos volumen ha añadido al acumulado (0,32 hm3); al igual que las reservas de Celemín (0,36 hm) y Almodóvar (0,07), que se colocan respectivamente en 16,7 y 3 hm3.

EL PORCENTAJE DE LA RESERVA ASCIENDE AL 43,8 %

Los embalses de Charco Redondo y Guadarranque, pertenecientes a las Cuencas Mediterráneas, apenas han notado el paso de la última borrasca, arañando 0,65 hm3 en el primer caso e incluso perdiendo algo de volumen (0,37 hm3), en el segundo. Aun así, el embalse de Guadarranque es uno de los que presenta mejores porcentajes a nivel provincial, con una balsa al 69,4% de su total. Una buena marca presenta también el pantano de Los Hurones (al 61,2%); o el de Bornos, al 55,9%. Arcos y Zahara son, por su distinta condición, los embalses que se colocan a uno y otro lado de la tabla, en este caso, a un 93,8% y a un 22,2%.

El paso de Claudia confirma una llegada de noviembre que ha aliviado el un inicio en seco del año hidrólogico. De hecho, a primeros de este mes, los embalses andaluces dejaron de perder agua tras medio año de bajada. Con todo, el estado del sistema gaditano se seguía colocando, no sólo por encima del acumulado en 2024, sino por encima de la media histórica (actualmente, la reserva de la provincia arroja 265 hectómetros más que en la misma fecha del año pasado). De hecho, a nivel de porcentaje, los embalses de la provincia se encuentran a día de hoy al 43,8% de su capacidad.

El acumulado que nos ha dejado el último frente atlántico, sin embargo, no puede compararse a las cifras que dejó el tren de borrascas de marzo cuando -según los datos registrados en el MITECO- en las últimas tres semanas del mes, los embalses de sistema Guadalete-Barbate sumaron la friolera de 374 hm3 a su reserva.