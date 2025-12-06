Elude la cárcel un hombre residente en El Puerto que tenía más de 8.000 archivos de pornografía infantil

Un hombre de 61 años residente en El Puerto de Santa María ha evitado la celebración de un juicio en la Audiencia Provincial de Cádiz tras admitir que poseía más 8.000 archivos de pornografía infantil. Parte de ese material, confesó ante el tribunal, lo tenía a disposición de otros usuarios de redes de intercambio para así conseguir más imágenes y vídeos similares a mayor velocidad de descarga.

Tras llegar a un acuerdo y pactar penas mínimas en un acto de conformidad, el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz lo ha condenado en firme como responsable de un delito de corrupción de menores a un año y nueve meses de cárcel. Ahora bien, el procesado se ha beneficiado de la suspensión de esta pena privativa de libertad con la condición de que no vuelva a delinquir en dos años; por tanto, ha eludido su ingreso en prisión.

La sentencia, con fecha de 1 de diciembre de 2025, detalla que el ahora condenado tiene "tendencias sexuales que le hacen proclive a satisfacer su líbido con material audiovisual que representa a menores de edad en posturas, comportamientos o actos sexuales explícitos, bien realizando felaciones, penetraciones y otros hechos de análoga significación sexual".

Tras recibir esos archivos en sus equipos informáticos, detalla la resolución judicial, el procesado lo incluía en carpetas de almacenamiento, y ello "sin dejar de mantener parte del material a disposición del resto de usuarios de las redes de intercambio", pues ésta era la única forma de hacerse con más imágenes y vídeos pornográficos "sin riesgo aparente y con una velocidad de descarga superior". Así pues, el hombre"no sólo descargó, sino que también distribuyó con conciencia y voluntad archivos sexuales "en cuya elaboración habían sido evidentemente utilizados menores de edad".

Para satisfacer su orientación, el pedófilo hacía uso de las redes de intercambio de ficheros por internet conocidas con el anglicismo de 'Peer to Peer' -o con sus siglas anglosajonas, P2P-.

Tras la investigación llevada a cabo, se detectó que el hombre, a través del programa Emule, descargó al menos 51 archivos de contenido pornográfico infantil -todos a disposición de un número indefinido de usuarios- desde abril de 2023 hasta octubre de ese mismo año.

El Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto de Santa María autorizó en un auto dictado el 19 de octubre de 2023 la correspondiente entrada y registro en la vivienda del procesado, en la localidad de El Puerto de Santa María.

Los agentes intervinientes hallaron en el domicilio un disco duro externo marca Sandisk, con un terabyte de capacidad, en el que localizaron varias subcarpetas con más de 4.000 fotografías y más de 4.000 vídeos de contenido pornográfico infantil.

La Policía encontró también un portátil marca Lenovo en el que estaba instalada la aplicación Emule. En la carpeta de tráfico había varios vídeos de contenido pornográfico infantil descargándose, así como al menos cinco vídeos ya descargados que coincidían con los almacenados en el disco duro, todos ellos de contenido ilícito.

Todo el material fue precintado en presencia del Letrado de la Administración de Justicia y remitido a los grupos especializados para su análisis.

"El acusado conocía que intercambiaba material pornográfico concerniente a menores de edad y que tenía activa la opción de compartir archivos con toda la red de internet", concluye la sentencia de conformidad dictada por el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz.

El pedófilo también ha sido inhabilitado para cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que tenga de hecho o derecho atribuida la custodia temporal o definitiva de menores de edad por un periodo de tiempo de cinco años. El tribunal le impone, además, cinco años de libertad vigilada.

Para localizar ficheros de acceso restringido, apunta la sentencia, los usuarios de redes pederasta suelen designarlos mediante denominaciones propias. Así, en el entorno pedófilo es frecuente el empleo de términos como PTHC (Preteen HardCore: porno adolescente), Lolitas (en referencia al personaje creado por el literato ruso Vladimir Nabokov en la novela homónima), preteens (preadolescentes) y teenagers (adolescentes), entre otros. Igualmente suele aludirse a la edad de los menores con una aproximación de la misma seguida de las siglas anglosajonas YO (years old). Pero, por otro lado, es también es común que, una vez descargado el archivo, a efectos de su almacenamiento y distribución a terceros, los pedófilos traten de camuflarlo bajo denominaciones que nada tienen que ver con la pornografía.