Condenado un ex entrenador de fútbol infantil de Cádiz por difundir material pedófilo en un grupo de WhatsApp con menores

Dos ex entrenadores del equipo infantil del Club Deportivo Lagunense han sido condenados en firme por compartir en un grupo de WhatsApp imágenes de índole sexual con jugadores menores de edad. Ambos monitores, apartados por la directiva de la entidad deportiva tras conocerse la denuncia formulada unos padres a principios de año, evitaron este martes la celebración del juicio en el Juzgado de lo Penal 3 de Cádiz tras reconocer la autoría de los hechos por los que venían siendo acusados y pactar penas mínimas a partir de un escrito conjunto de conclusiones firmado entre el fiscal y sus defensas.

Uno de ellos ha sido condenado a un año de prisión como responsable de un delito de corrupción de menores al admitir ante la jueza que difundió desde su móvil en ese grupo de Whatsapp -cuyos miembros eran niños de entre 12 y 13 años edad- varios stickers y gifs de contenido sexual. En uno de ellos se apreciaba a un menor penetrando analmente a una menor. En otro, por ejemplo, un varón golpeaba con su miembro la cara de una mujer. Todo ese material fue visionado por los jugadores, todos menores de edad.

La pena privativa de libertad de un año de cárcel ha quedado suspendida por dos años siempre y cuando el procesado no vuelva a delinquir en ese periodo de tiempo. Asimismo, ha sido condenado como responsables de un delito de provocación sexual a pagar una multa de 1.440 euros. Además, tendrá que recibir un curso de formación sexual.

El segundo entrenador cesado admitió también ante la jueza que compartió en el citado chat de WhatsApp más sticker y gifs de índole sexual. Así, en uno de ellos se podía ver a un varón practicando una felación a otro. Este segundo encausado ha sido condenado a una pena de multa de 1.440 euros por un delito de provocación sexual previsto en el artículo 186 del Código Penal.

Los dos ex monitores han sido inhabilitados para el ejercicio de cualquier profesión en la que tengan de hecho o de derecho atribuida la custodia o guarda temporal o definitiva de menores de edad, el primero por cuatro años en total y el segundo por un año.

Cuando los hechos ahora enjuiciados saltaron a la luz pública en febrero de 2025, este medio contactó con el presidente del Club Deportivo Lagunense, Javier Rivero, quien calificó lo sucedido como "inadmisible". Rivero explicó que recibió la llamada de una madre para advertirle que había visto en el móvil de su hijo -menor de edad- archivos de índole sexual que habían sido compartidos en el chat del equipo de fútbol infantil.

"Algunas imágenes fueron enviadas y después borradas por algunos niños; después, dos de los tres entrenadores que formaban parte del grupo de WhatsApp, lejos de poner fin a la situación, siguieron con la broma y enviaron stickers sexuales", indicó el responsable del club, que llamó inmediatamente a los entrenadores implicados para pedirles explicaciones.

"A pesar de su juventud, 21 y 22 años, son mayores de edad, si bien creo que no fueron conscientes de que estaban cometiendo un delito", afirmó Rivero. El presidente de la entidad deportiva ordenó a los entrenadores eliminar ese grupo de WhatsApp y les conminó a utilizar el canal oficial del club para difundir cualquier tipo de información.

Del mismo modo, el presidente convocó una reunión presencial a la que acudieron tanto el cuerpo técnico como los progenitores de los niños, no así los padres denunciantes. "Algunos se enteraron allí mismo de lo ocurrido y muchos restaron importancia a los hechos. Casi de forma unánime, las familias mostraron su satisfacción con la labor desempeñada por los entrenadores señalados", dijo Rivero, quien, no obstante, insistió en que la entidad deportiva gestionó el asunto "con sensatez" y apartó a los monitores.

De otra parte, la familia que denunció el caso en la Policía Nacional se puso en contacto con este periódico para mostrar su desacuerdo con la postura del presidente del club, "cuya actitud -aseguraron- difirió bastante de sus manifestaciones públicas". Los padres definieron a Rivero como "poco colaborador".

La madre que formuló la denuncia relató que revisó el móvil de su hijo y encontró vídeos "muy explícitos, incluso de contenido pedófilo, de cuatro o cinco segundos" enviados por los entrenadores al chat de WhatsApp del equipo infantil. Acto seguido, llamó al presidente del club, le mandó el material gráfico y le pidió la destitución "tajante" de los monitores, una expulsión que no llegó de forma inmediata, "ni siquiera en el transcurso de la reunión celebrada con los padres y el cuerpo técnico" días después. Según los padres denunciantes, el presidente del Lagunense no echó a los entrenadores hasta que no tuvo constancia de que la Policía Nacional los había citado a declarar.

La familia que destapó el caso aseveró sentirse "sola" y "apartada" por otros progenitores vinculados al club, quienes entendían que los hechos denunciados no revestían "tanta gravedad como para llevar el asunto ante la Justicia". Los padres lamentaron que los tachasen de "exagerados".